Los mejores memes que marcaron este 2021

(Foto: Twitter)

No importa que un año sea complicado, siempre debe haber un momento para respirar y reír un poco, por ello, a unas horas de que finalice el 2021 e inicie un nuevo ciclo con más retos y experiencias, cabe recordar cuáles fueron los mejores memes que seguro, estuvieron en sus dispositivos.

Los memes son populares en todas partes del mundo, y aunque pueden variar de idioma o filtro, por lo general se mantienen con series, noticias, películas y tendencias que generaron grandes conversaciones o chistes en las redes.

Por ejemplo, el Juego del Calamar, una serie de Netflix, fue un éxito abrazador que cruzó fronteras y como era de esperarse, sus memes también. Algunos aprovecharon la muñeca del juego Luz verde, luz roja para hacer de las suyas:

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Aunque también, hubo quienes usaron la escena en la que Ali Abdul salva al protagonista (Seong Gi-hun) de morir, al evitar que cayera al suelo cuando había Luz roja.

(Foto: Twitter)

Este meme del Juego del Calamar fue visto varias veces cuando se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram, pues colocaban el símbolo de Twitter en la cabeza de Ali y los símbolos de Meta en Seong.

Aunque esos memes “explotaron” en todo el mundo gracias a la popularidad de la serie, hubo otros que también se hicieron populares como el del excandidato presidencial demócrata a Estados Unidos, Bernie Sanders, dormido en una silla.

(Foto: Twitter)

Aunque el hecho ocurrió en Estados Unidos en un mitin político local, su peculiaridad hizo que Sanders se hiciera meme en muchas partes del mundo. Fuera de su país, hubo quienes lo colocaron en situaciones regionales como el siguiente, en donde tiene una manta de la Virgen de Guadalupe.

Cómo empezó | Cómo terminó (Foto: Twitter)

Los memes de Among Us traspasaron fronteras, igual que el videojuego. Quizá fue más llamativo para millenials y generación Z, no obstante, circularon en redes sociales por mucho tiempo.

(Foto: Twitter)

Y aunque no fue un meme como tal, sí fue todo un fenómeno cuando las personas comenzaron a encontrar “amogus” en todas partes como en un bote de basura, la gasolinera y hasta en la comida.

(Foto: Twitter)

Tampoco se pueden olvidar otros memes que fueron del gusto más común como los de Lupe y Joaquín. Los dos changuitos de peluche interpretaron varios momentos incómodos que hicieron reír a muchos.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Y cómo dejar fuera los de Anakin Skywalker y Padme Amidala de Star Wars con “For the best” que en español sería: “por lo mejor” o “¿sí mejora?”.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Este año también fue rescatada una escena entre Peter Parker y Mary Jane de la película Spider-Man 2 de Sam Raimi, estrenada en 2004, en donde el superhéroe es decepcionado por la respuesta de la joven pelirroja.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Para contrastar escenas tristes o trágicas, los memeros volvieron en blanco y negro las imágenes. Así, el meme de Mr. Increíble, que inició como un “Void” se hizo popular entre el gusto de todas las personas. En este se contrasta un mismo enunciado en diferentes contextos.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

También tuvo gran popularidad el meme del changuito “así como” o “hará daño”, el cual no es trágico como el de Mr. Increíble y más personas lo usaron para ejemplificar otras situaciones comunes.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Tampoco hay que olvidar los memes que hicieron “evil” o “malos” a varios actores, cantantes y personajes famosos al colocar sus imágenes en negativo y colocarles una frase totalmente contraria a lo que dirían, como:

Celia Cruz mala sería como SAL (Foto: Twitter)

Queen malo sería como PAPA (Foto: Twitter)

Y cómo olvidar el meme del Nerd que se hizo popular a inicios de 2021 junto a los POV (Point of View que en español sería punto de vista).

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

El pequeño Tilín fue famoso con su baile y se ganó a miles. Ahora muchos usan la frase “eso Tilín”.

(Foto: Twitter)

Aunque fue un segundo año de pandemia no faltaron los eventos graciosos que al recordarlos siguen causando risas. Este 2022 seguramente estará lleno de más momentos parecidos.

