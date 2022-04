Tony Succar se luce en la alfombra roja en evento de los Grammy 2022 y muestra toda su experiencia

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

Tony Succar ya se encuentra en Las Vegas para representar al Perú en los Grammy 2022, ceremonia que se realizará este domingo 3 de abril a las 8:00 p.m. (hora Perú). El percusionista y productor peruano, nominado por su álbum “Live in Perú” en la categoría “Mejor álbum tropical latino”, asistió al evento “Person of The Year” de MusiCares, realizado este viernes 1 de abril.

Este ceremonia se realiza desde 1991 para entregar un premio especial de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, la misma organización que distribuye los premios Grammy, a un músico que haya destacado por su aporte a la industria y también por su filantropía. Este año, Joni Mitchell, de 78 años, fue la elegida.

La cantante canadiense sorprendió a todos al aparecer en la velada con un semblante radiante. Recordemos que Mitchell sufrió un aneurisma cerebral en 2015, que la dejó temporalmente incapaz de hablar y cuyas secuelas requirieron una extensa fisioterapia. Sin embargo, aseguró en su discurso tener “ideas” artísticas mientras continúa recuperándose.

Scott Hoying and Joni Mitchell gesture towards the audience during the 31st Annual MusiCares Person of the Year Gala, in Las Vegas, Nevada, U.S. April 1, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Los artistas que se presentaron para rendir tributo a la cantante y pintora canadiense fueron Beck, St. Vincent, Chaka Khan, Allison Russell, Billy Porter, John Legend, Herbie Hancock, Jon Batiste, Leon Bridges, Mickey Guyton, Pentatonix y Sara Bareilles. El concierto recaudó fondos para apoyar a la comunidad musical en tiempos de pandemia.

Nuestro compatriota fue partícipe de está importante gala y, a través de redes sociales, documentó todo lo acontecido. No solo se sentó muy cerca del intérprete de “All of my”, sino también tuvo la oportunidad de hablar con Jon Batiste, músico estadounidense que destaca este año por tener el mayor número de nominaciones en los Grammy 2022; siendo en total 11 las estatuillas que podría ganar la noche del domingo.

Tony Succar en "Person Of The Year" de MusiCares en Las Vegas. (VIDEO: Instagram/@tonysuccar)

EN LA ALFOMBRA ROJA

Al igual que otros grandes exponentes de la industria de la música, el exjurado de Yo Soy desfiló por la alfombra roja de “Person of The Year” de MusiCares, luciendo un traje confeccionado por el peruano Gino Amoretti. Además, fue entrevistado por la prensa internacional.

Luego, y a través de su cuenta de Twitter, Tony Succar agradeció a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación por la invitación a la gala. “Qué honor estar aquí, celebrando la vida y música de Joni Mitchell” , escribió en su plataforma.

Tony Succar en la alfombra roja. (Foto: Twitter/@eserebrinsky)

EMOCIONADO POR REPRESENTAR AL PERÚ

En entrevista exclusiva con Infobae, el productor peruano nos contó lo que siente a pocas horas de llevarse a cabo los Grammy 2022. “Yo estoy honrado de que pueda representar a mi país y tengo suerte de ser peruano. Ser peruano es lo máximo, tenemos todo y me siento orgulloso de representar a mi país. Yo nunca voy a parar, siempre voy a hacer buena música representando a mi Perú”, sostuvo.

Asimismo, agradeció a toda la gente que lo ha estado apoyando a través de redes sociales desde que se anunció su nominación. “Lo he sentido muchísimo. Todo el apoyo del Perú es inmenso. Yo les diría a toda la fanaticada que Perú está presente en los Grammy. ¡Vamos Perú!, vamos a seguir haciendo arte y estamos creciendo. ¡Vamos para adelante Perú!”.

EL DATO: El peruano competirá contra Gilberto Santa Rosa, Aymée Nuviola, El Gran Combo de Puerto Rico, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta. El evento será transmitido en vivo por TNT y también puedes disfrutarlo a través de la cobertura minuto a minuto de Infobae.

