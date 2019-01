Mingus convocó en Nueva York a Mitchell para que escribiera e interpretara las letras de sus últimas composiciones. "El día que lo conocí, sus ojos me miraron con maldad alegre. Me gustó inmediatamente. Fue como haber estado al lado de un río con un dedo metido en el agua, sacándolo, y Charlie me empujara y dijera: '¡Húndete o nada!', mientras reía viéndome nadar en las corrientes de la música clásica negra", escribió Joni en su disco Mingus, ilustrado con varios retratos que ella pintó del músico. Salió a la luz en 1979, hace cuarenta años.