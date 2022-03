COVID-19: Perú va una semana con cifras de fallecimientos por todas las causas similares a prepandemia

La pandemia de la COVID-19 todavía no se ha dado por finalizada; sin embargo, los estragos que va dejando resultan ser menores comparados con aquellos registrados durante los primeros meses del 2020. Luego de tres meses de haberse declarado el inicio de la tercera ola de contagios, el Centro para el control y prevención de enfermedades del Ministerio de Salud (CDC) informó que “probablemente la próxima semana se alcancen los niveles” para declarar por finalizada esta tercera etapa de registro de casos.

En varios aspectos las cifras han descendido considerablemente, siendo el caso de los decesos diarios uno de los más gratificantes. A partir de los datos brindados por Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) se ha podido comprobar que durante una semana la cifra de fallecimientos por todas las causas son similares a las que se registraban antes de la pandemia. El gráfico elaborado por el ingeniero Juan Carbajal demuestra que la más reciente cifra es similar a la registrada a inicios de marzo del 2020, fecha en la que todavía no se anunciaba la detección del primer caso de Covid en nuestro país.

En el caso de hospitalización, han transcurrido cinco semanas en la que las cifras resultan menores a las registradas durante la segunda y tercera ola, momentos en los que los centros de salud recibieron a gran número de ciudadanos que se habían contagiado con las nuevas variantes. Sobre la ocupación de camas UCI a nivel nacional se registra tan solo 37% de ellas ocupadas mientras que en el conteo general tan solo se registra un 12%.

Las autoridades exhortan a la población a no bajar la guardia respecto a los cuidados para evitar los contagios ya que, al igual que en ocasiones anteriores, las mutaciones del virus podrían llegar a nuestro país y provocar una nueva ola de contagios. La CDC no descarta el inicio de una cuarta ola de la cual se desconoce los efectos que podría tener en la población dado que no se tiene registro de nuevas variantes y sus características.

SALA SITUACIONAL

Si bien se han registrado cifras favorables durante las últimas semanas. El Ministerio de Salud continúa con el monitoreo de nuevos casos a través de la Sala Situacional y la plataforma de datos abiertos. Es así que durante las últimas 24 horas se registraron 356 nuevos contagios y 13 compatriotas perdieron la vida debido al coronavirus. Durante aquel periodo de tiempo, se tomaron pruebas a 48,982 personas a nivel nacional.

El número de personas hospitalizadas asciende a 1,336 a causa del virus que desató esta pandemia. De estos, 477 se encuentran internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) siendo atendidos con ventilación mecánica. Más de 3 millones de personas han cumplido con aislamiento domiciliario desde inicio de la pandemia, según el Ministerio de Salud.

Desde marzo del 2020, más de 25 millones de peruanos se realizaron una prueba de descarte de coronavirus, de los cuales 3,546,696 fueron casos confirmados. 212,207 es el número total, hasta el momento, de compatriotas que fallecieron debido al COVID-19 desde que el virus fue registrado por primera vez en territorio nacional.

Con el fin de frenar los contagios, el gobierno mantiene la recomendación de respetar el distanciamiento físico de al menos un metro entre personas. Exhorta a la población a lavarse constantemente las manos, usar mascarillas que sean, de preferencia, las KN95.

