¿Qué le pasa a mi perro si no lo paseo todos los días?

Para los perros, uno de los momentos más felices de su día, además de estar con su dueño, es el momento de su paseo diario. Es normal que se muestren eufóricos antes de salir a la calle, ya que este momento significa un tiempo de relajo y ejercicio para nuestras mascotas.

Debido a su naturaleza inquieta y juguetona, los perros no pueden estar quietos por mucho tiempo. Por eso, los especialistas en el tema recomiendan que tengan de 2 a 3 paseos por día que duren entre 20 y 30 minutos. Este será el tiempo en el que nuestra mascota haga sus necesidades y se ejercite.

Además, el paseo diario también ayuda a que los perros mantengan sus sentidos activos mediantes la exploración de su entorno, ya que usando su vista, olfato y oído nuestros compañero captan todo lo que ocurre a su alrededor. Este también es un momento que ayuda a su socialización al encontrarse con otras personas y perros y puedan a prender a relacionarse de una mejor forma.

Sin embargo, hay días en los que por cosas de la vida los dueños no pueden sacar a sus mascotas e incluso a veces estos se convierten en temporadas largas en las que el perrito no puede salir a pasear, provocando un impacto negativo en la dinámica familiar con cambios en su salud, carácter e incluso en la convivencia. Muchas veces cuando los dueños tienen un jardín grande en su casa, piensan que la necesidad del paseo ya está cubierta porque puede caminar por ahí. No obstante el hecho de no tener una rutina de paseo le puede generar diversos problemas que pueden afectar tanto su salud física como mental.

Si quieres conocer qué problemas puede empezar a sufrir tu mascota si no sale de paseo todos los días, continúa leyendo la siguiente nota en la que te contamos los 3 principales.

1.PROBLEMAS DE SALUD

El paseo no es solo un momento de relajo para los perros, sino también de ejercicio y al no tener este momento de caminata que lo ayude a ejercitarse el animal empezará a comer más por ansiedad o aburrimiento y esto lo hará subir de peso.

Otros males a la salud que puede desarrollar si no sale a pasear son la obesidad, diabetes, debilidad muscular dolores de articulaciones. Asimismo, recordemos que hay algunas razas que deben cuidar su peso en especial ya que por razones biológicas no es bueno que estén suidos de peso como los salchicha, los bulldog francés, los pug, entre otros.

2. IRRITABILIDAD E HIPERACTIVIDAD

El no salir de cas puede afectar su carácter, ya que al estar encerrado el animalito tendrá un exceso de energía y se sentirá frustrado de no tener ninguna actividad que le permita gastarla y agotarse. Esto provocará que se altere en exceso por estímulos como el ruido, la gente o la presencia cercana de otros perros que pasen cerca de la casa.

3.MAL COMPORTAMIENTO

Por el hecho de no salir y tener su paseo diario el perro podría empezar a desarrollar problemas de comportamiento que antes no presentaba con la intención de llamar la atención de sus dueños. Estos pueden ser: romper cosas para descargar su frustración y ansiedad, orinarse y defecar dentro de la casa en lugares y a horas que no son habituales para él/ella, comer en exceso, inseguridad, agresividad, mostrarse demasiado protector del territorio ante extraños ladrando cada vez que alguien se acerque a la puerta o si hay invitados, entre otros.

