Perú al repechaje a Qatar 2022: Conmebol celebró triunfo de la bicolor y alabó a Ricardo Gareca (Foto: Conmebol)

Perú vs Paraguay: la selección blanquirroja superó al cuadro guaraní y la Conmebol saludó clasificación al repechaje tras el partido por la última de las Eliminatorias Qatar 2022 que se disputó en el Estadio Nacional de Lima.

La selección peruana venció 2-0 a Paraguay con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún, y le permitió acceder a la repesca mundialista rumbo al Mundial Qatar 2022.

La Conmebol saludó la clasificación de Perú al repechaje con dos publicaciones en sus cuentas oficiales en redes sociales tras la victoria de la bicolor. En primera instancia hizo mención al cántico de los hinchas peruanos y también alabó la campaña del técnico Ricardo Gareca.

“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito, que me vio nacer... #EliminatoriasSudamericanas”, citó la Conmebol en su cuenta oficial de Twitter tras el triunfo de la selección peruana y su pase al repechaje a Qatar 2022.

“¡El ‘Tigre’ volvió a hacerlo! ¡El sueño mundialista de Perú sigue vivo #EliminatoriasSudamericanas”, publicó la Conmebol en relación con la segunda clasificación seguida de Perú a una repesca mundialista tras el Mundial de Rusia 2018 de la mano del técnico Ricardo Gareca.

El técnico de Perú Ricardo Gareca alineó con Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Alexander Callens, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Renato Tapia, Edison Flores, Sergio Peña y Gianluca Lapadula.

El entrenador de Paraguay Guillermo Barros Schelotto eligió está alineación: Antony Silva, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Omar Alderete, Robert Rojas, Richard Ortiz, Óscar Romero, Andrés Cubas, Richard Sánchez, Julio Enciso y Sebastián Ferreira.

La selección peruana llegó al partido con Paraguay luego de tres triunfos, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos de la bicolor que le permitió arribar a la última fecha de las Eliminatorias con las opciones intactas para clasificar a la zona de repechaje.

Perú sumó tres triunfos seguidos ante Bolivia en Lima (3-0), Venezuela como visitante (1-2) y Colombia en Barranquilla (1-0). Luego igualó con Ecuador en casa y sufrió una derrota ante Uruguay en Montevideo el pasado jueves 24 de marzo en el estadio Centenario con la polémica del gol no cobrado sobre el final del encuentro.

El quinto lugar de la tabla de posiciones clasifica a la repesca mundialista. Precisamente, la selección peruana se quedó con ese lugar al sumar 24 puntos, mientras que Colombia y Chile se quedaron sin opciones.

Perú es el representante de la Confederación Sudamericana (Conmebol) que enfrentará al clasificado de la Confederación de Asia (AFC) en el repechaje mundialista en junio próximo. Por el momento, Emiratos Árabes Unidos y Australia definirán en la fase 4 de las clasificatorias asiáticas en cupo continental para la repesca.

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA FECHA DE ELIMINATORIAS

Perú 2-0 Paraguay (Estadio Nacional de Lima)

Ecuador 1-1 Argentina (Estadio Monumental de Guayaquil)

Bolivia 0-4 Brasil (Estadio Hernando Siles de La Paz)

Chile 0-2 Uruguay (Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago)

Venezuela 0-1 Colombia (Estadio Cachamay de Puerto Ordaz)

