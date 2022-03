Susel Paredes al ser consultada responde apoyo a Pedro Castillo: “Seré anticuchera para meter las manos al fuego”

Susel Paredes lanzó frase que hizo estallar de risa a los presentes. VIDEO: Canal N

Minutos antes que inicie la sesión donde se revisó la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, Susel Paredes dio una breve conferencia afuera del Congreso de la República donde habló sobre el futuro que nos depara ante los constantes enfrentamientos del Ejecutivo y Legislativo.

“Qué nos garantiza que en unas nuevas elecciones nuevamente pidan la vacancia, pidan la renuncia. No hay DNI, no hay brevetes, no hay pasaportes. Cambian tanto los funcionarios que la gente común y corriente ni siquiera puede tener sus documentos”, comentó la legisladora del Partido Morado.

Un periodista de PBO (radio y web lideradas por Phillip Butters) le preguntaba con insistencia a Paredes. Ella al conocer el medio del reportero, le dijo: “Le quiero hacer acordar a Butters que la gente comía Niocovita en los años ochenta”, en referencia a la afinidad que ha mostrado el presentador en distintas ocasiones por el gobierno de Alan García.

Pero el periodista seguía buscando la opinión de la parlamentaria, sobre la detención de los sobrinos del mandatario en la mañana del lunes. “Señor, ¿usted no sabe que hay independencia de poderes? Que la ley castigue con la mayor energía a esos delincuentes y a quien fuera”, dijo.

El reportero le consultó si pondría las manos al fuego por el presidente Castillo. “Seré anticuchera para meter las manos al fuego. Por favor, señor. Por si acaso no tengo nada contra las anticucheras”, apuntó, y la frase hizo estallar de risa a los presentes.

Pero el reportero replicó con una dura frase: “Congresista, seguramente le hace acordar cuando usted era fiscalizadora cómo le quitaba sus carritos a las anticucheras en La Victoria”.

Susel Paredes siguió con el tema y recordó que los ambulantes que vendían anticuchos hasta le tiraban carbón prendido, “pero por eso no voy a dejar que se paren donde quieran; tiene que haber orden en el país”.

Sin embargo, un rato después se refirió a la detención del entorno de Pedro Castillo. “¿Se acuerdan de los sobrinos de Toledo? ¿Qué había que hacer? Meterlos presos. ¿El hermano de Humala no está preso? Entonces, los policías, por orden del juez y del fiscal tienen que detener a los delincuentes y separar de los que no son” .

Siguiendo con el tema, reconoció que es impactante que se detenga a personas tan cercanas al jefe de Estado. “Impacta la imagen claro. Yo he tenido una trabajadora acusada de violación sexual de menores. Me impacta su conducta así yo no haya tenido nada que ver, así yo haya querido que le den cadena perpetua”, puntualizó.

PEDRO CASTILLO SE PRONUNCIA POR VACANCIA RECHAZADA

Luego de ocho horas de sesión que terminó con el rechazo del Congreso de la República a la moción de vacancia presidencial, el mandatario Pedro Castillo saludó que haya primado la “sensatez, la responsabilidad y la democracia”.

“Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país”, escribió en Twitter el presidente Castillo.

