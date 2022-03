Perú vs Paraguay: Un triunfo de la selección puede cambiar la vida de los peruanos

Perú vs Paraguay podría cambiar muchas cosas, por lo menos momentáneamente. | Foto: Agencia Andina

Este martes 29 de marzo, millones de peruanos estarán atentos al Perú vs Paraguay que se juega a las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional de Lima. Se trata de la última oportunidad de la selección de clasificar a un repechaje y seguir aspirando a participar en el mundial Qatar 2022. Pero una victoria del equipo dirigido por Ricardo Gareca, no solo dará felicidad a los hinchas, sino también tendría cierta repercusión en otros hábitos de la vida de los peruanos como la economía y hasta la política.

¿CÓMO CAMBIA UN TRIUNFO?

El investigador en temas económicos Hugo Ñopo, autor del libro La fórmula del gol, señala que el fútbol impacta en nuestro estado de ánimo, pero también en variables más concretas como la economía y en la política.

“Cuando a una selección le va bien, la aprobación presidencial sube. Esto es algo que hemos medido estadísticamente en el libro”, manifestó en el programa de Latina, Buenas Nuevas Malas Nuevas.

“Si en una fecha doble una selección tenía éxito y ganaba seis puntos, la aprobación presidencial podía subir hasta tres puntos, que es ponerse por encima del margen error”, añadió.

Explicó que este cambio pasa por el optimismo que puede sentir la gente y con la idea de verse ganadores.

Sin embargo, dijo que este fenómeno ocurre en países con el nivel futbolístico como el Perú, con una selección que no siempre gana y crea un margen para la emoción. En cambio, en países como Brasil o Argentina, más acostumbrados a los triunfos futbolísticos, esto no ocurre con el mismo impacto.

CAMBIOS ECONÓMICOS

En el caso de la economía, Hugo Ñopo recordó que cuando Perú clasificó a Rusia 2018, la tela blanca y roja se acabó en Gamarra, por la demanda de prendas con los colores de la selección. Algo similar ocurrió con los televisores, que presentaron un incremento importante de ventas. También hubo más consumo de alimentos y bebidas en los meses cercanos a la clasificación. Eso habría generado que el PBI incremente hasta en un punto más de lo previsto.

Sin embargo, indicó que no todo termina siendo bueno. Señaló que, durante la época del mundial, los peruanos nos volvimos menos productivos, quizá por tener el fútbol más tiempo en la cabeza. Esto produjo una caída posterior en la economía.

Pese a ello, consideró que situaciones como estas se deben aprovechar para generar identidad nacional y unidad.

PERUANOS APUESTAN

Por otro lado, en el 2020, el mercado de apuestas deportivas en el Perú ha tenido un crecimiento de búsqueda de 128% en comparación al 2019, el 90% de las apuestas corresponden a la predilección por el fútbol.

De acuerdo a un estudio de visibilidad realizado por Attach, consultora en negocios digitales, en septiembre del 20219 más de 2 millones de peruanos buscaron participar en apuestas deportivas.

La cifra aumentó en el 2020 sobre los 5 millones. Esta tendencia ha evolucionado en el contexto de la pandemia, permitiendo cuadruplicar las búsquedas en un año.

TRANSMISIÓN DE PERÚ VS PARAGUAY EN EL MUNDO

Argentina | TyC Sports Play, TyC Sports 2

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | Canal del Fútbol

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | Tigo Sports

Perú | Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Estados Unidos | Fubo Sports Network

Uruguay | VTV Uruguay

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS PARAGUAY

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (Este): 19:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo)

ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Flores; Cueva, Lapadula.

Paraguay: Silva; Rojas, Alonso, Alderete, Balbuena; Sánchez, O. Romero, Cubas, Ortiz; A. Romero, Enciso.

