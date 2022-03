Perú vs. Paraguay: Luis Advíncula y el motivo de no ser considerado en el once de la última práctica de la ‘bicolor’

Luis Advíncula jugó los 90 minutos ante Uruguay en Montevideo.

Luis Advíncula sorprendió a todos al no ser considerado en los dos onces que Ricardo Gareca alineó previo al partido entre Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. ‘Bolt’ fue titular en Montevideo y completó los 90 minutos sin ningún rastro de molestias, no obstante este sería el motivo de su ausencia en las alineaciones del técnico argentino.

El ‘Tigre’ Gareca armó un primer once este domingo en la práctica que se realizó en las instalaciones de la Videna y lo volvió a repetir hoy en el estadio Nacional. En el arco estuvo Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco en la línea de cuatro; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña en la mitad de la cancha; Christian Cueva, Edison Flores y Gianluca Lapadula conformaron el tridente ofensivo.

Luis Advíncula realizó el entrenamiento con normalidad, pero al momento de hacer fútbol estuvo a un lado del campo y en su reemplazo entró el futbolista de Sporting Cristal, Jhilmar Lora. Según Gustavo Peralta, periodista de ESPN, el ‘Rayo’ tendría una molestia en el tobillo tras la jugada ante Uruguay en la que se dobla el pie.

No obstante, desde la interna de la selección nacional se informa que el jugador de Boca Juniors si llegaría al duelo con Paraguay en este martes. Por lo que, la ‘bicolor’ volvería a repetir el once de la última fecha y la única variante sería en ataque tras la lesión de André Carrillo.

Foto: FPF

SEGUIR LEYENDO