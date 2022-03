Perú vs. Paraguay: ‘Chorri’ Palacios advirtió de un posible incentivo a la ‘albirroja’ para ganar en Lima

Roberto Palacios señaló que otras selecciones podrían incentivar a Paraguay.

Roberto Palacios lanzó una advertencia a un día del partido más importante de la selección peruana en estas Eliminatorias Qatar 2022. Según el ‘Chorri’, probablemente, habrán selecciones que incentivarán a Paraguay para que no permita un triunfo de la ‘bicolor’ este martes.

“No creamos que será un partido fácil. el problema de ellos eran los técnicos porque jugadores tienen, mira cómo le ganaron a Ecuador. Lo bueno es que no va a estar su mejor jugador, Almirón. ¿Ustedes creen que no van a incentivar a Paraguay para que venga y le ensucie la fiesta a Perú? Si Perú no gana y empata hay otros equipos que lo podrán alcanzar y pasar”, fue lo que señaló en una conversación con la página de la ADFP.

¿Cuáles serían las selecciones que le convienen que la ‘bicolor’ no gane? Primero, Colombia que se encuentra en la sexta ubicación a un punto de Perú. Los ‘cafeteros’ deberán sumar una victoria ante Venezuela en Caracas y luego esperar el resultado en Lima. Segundo, Chile que está séptimo y tiene 19 unidades. Un triunfo de la ‘Roja’ contra Uruguay y una derrota de la ‘blanquirroja’, lo metería en el Mundial de Qatar.

Asimismo, contó una anécdota de cuando aún era futbolista. “Nos hablaron para incentivarnos, es normal para ganar. ¿Si ganamos ese billete? Ganamos el partido, pero por nosotros, sin aceptar la plata. Me acuerdo que estábamos mal pero hablamos y dijimos que debemos ganar por nosotros, por nuestra hinchada por orgullo propio, para despedirnos dignamente en casa”.

Por último, se animó a dar su resultado del Perú vs. Paraguay. “Me conformo con 1-0 y aseguramos el repechaje. No pidamos más, no pidamos golear, porque por ahí los chicos van a querer salir con todo y pueden dejar espacios y con marcador en contra todo se puede volver más complicado”.

