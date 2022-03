Perú y el punto de oro en Eliminatorias que hoy le permite una mínima ventaja en busca del repechaje

El punto de oro le permite a Perú depender de sí mismo en la última fecha de Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: FPF).

Tras lo ocurrido en Montevideo, donde no se cobró un supuesto gol que pudo ser el empate frente a Uruguay, la selección peruana ya tiene la mirada puesta en Paraguay, rival al que enfrentará este martes 29 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. El equipo de Ricardo Gareca sigue dependiendo de sí mismo para llegar al repechaje. Pero, ¿cómo es que llegó a esta situación en la última jornada? Hay un punto de oro sobre el más cercano perseguidor en la tabla de posiciones: Colombia (y 2 a Chile).

Hay una frase muy peruana que podría graficar todo lo que vivió Perú en las Eliminatorias Qatar 2022: ‘si no sufrimos, no vale’. Antes del inicio del certamen, con la camiseta de ilusión que siempre caracteriza al hincha, las principales caras de la selección declaraban que querían arrancar con pie derecho las Clasificatorias. Esto para no sufrir más adelante (se temía repetir el duro camino hacia Rusia 2018). ¡Y vaya que es similar!

El primer partido de la selección peruana fue ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. La ‘bicolor’ arrancó ganando con gol de André Carrillo, pero en tan solo 15 minutos, los ‘guaraníes’ lo voltearon con doblete de Ángel Romero. Tras ello se pensó lo peor, sin embargo, la ‘Culebra’ volvió a aparecer y conectó el empate a poco del final. Finalizado el encuentro se dijo que la visita mereció ganarlo, que se perdieron 2 puntos de visita y más análisis.

Pero hubo un detalle desde lo táctico que le iba a costar más resultados a Perú: defendía mal. Luego del punto con Paraguay, la selección peruana acumuló 4 derrotas al hilo: Brasil, Chile, Argentina y Colombia. Hasta ese momento ya tenía 13 goles en contra. El ‘equipo de todos’ estaba en el fondo de la clasificación y ya muchos lo daban por eliminado de la competencia.

Ante Brasil de local fue una de las derrotas más dolorosas de estas Eliminatorias. Perú cayó 4-2 con polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán, que terminó expulsado a Carlos Zambrano por agresión.

Hasta que le tocó Ecuador en una de las plazas más complicadas de las Eliminatorias: la altura de Quito (2.850 m.). Los del ‘Tigre’ volvieron a hacer la ‘imposible’ y derrotaron 2-1 al ‘tricolor’ con goles de Christian Cueva y Luis Advíncula, ambos con asistencias de Gianluca Lapadula, partido que le hizo ganar el máximo respeto de hinchas y prensa especializada. Fueron los primeros 3 puntos y sirvieron para soñar con un mejor lugar en la tabla.

Y así fue, todo lo que vino después sirvió para llegar hasta el quinto lugar. De hecho, Perú es el tercer mejor equipo de visita de las Eliminatorias. Solo lo superan Argentina y Brasil (clasificados de forma directa). Sumó 10 puntos jugando fuera de casa. Hasta metió 3 triunfos al hilo (Bolivia, Venezuela y Colombia), algo que jamás había logrado en el certamen.

Hoy, a falta de la última fecha, tiene un punto más que Colombia (6°) y 2 más que Chile (7°), por lo que un triunfo frente a Paraguay (por cualquier marcador) le dará los boletos del repechaje. Entonces, ¿cuál es ese punto de oro que hoy le permite esa mínima ventaja en la tabla? Pues sale de su peor momento: ¡el único punto que sumó en sus primeros 5 partidos y en condición de visita! ¡El de Paraguay!

Celebración de André Carrillo, autor de un doblete frente a Paraguay en Asunción. Lamentablemente para los peruanos, la 'Culebra' no estará el martes por lesión. (REUTERS/Jorge Adorno).

Y curiosamente ante Paraguay podría conseguir los puntos que le permitan ir por un nuevo Mundial. Ojo: el punto de oro es tan valioso que, incluso perdiendo en casa, consiga el partido clasificatorio. Hay mucho en juego. El martes Perú tiene un encuentro con la historia.

LOS RESULTADOS QUE LE CONVIENEN A PERÚ

- Si Perú gana a Paraguay: clasificará al repechaje sin importar el resto de resultados.

- Si Perú empata con Paraguay: debe esperar que Colombia y Chile no ganen sus respectivos partidos.

- Si Perú pierde con Paraguay: debe esperar que Colombia pierda y que Chile no gane.

SEGUIR LEYENDO: