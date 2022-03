Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo: “Para Perú Libre y el Gobierno yo soy una amenaza”

Foto: Andina

Tras constantes cuestionamientos por parte del Gobierno, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, adelantó que no continuará en el cargo . Según explicó, este organismo le resulta incómodo al presidente de la república, Pedro Castillo, ya que no se desenvuelve dentro del marco constitucional.

“El mismo presidente lo ha dicho en su discurso donde desconoce las competencias de la Defensoría y, además, lamentablemente, miente porque dijo que nosotros promovíamos la vacancia y eso no es verdad. Lo que sí hemos dicho es que el presidente incumple la Constitución y eso es un concepto completamente distinto. El propio líder del partido de Gobierno, el señor Cerrón, ha sacado varios tuits diciendo que yo he amenazado con quedarme”, dijo Gutiérrez para el diario Correo.

“Es decir, para Perú Libre, para el Gobierno yo soy una amenaza. Me califican como una amenaza, como un riesgo, un peligro. He respondido que no deberían estar tan asustados. Yo ya puse punto final a mi gestión – no porque ellos me digan – la próxima semana voy a dejar el cargo porque yo lo he determinado. Y porque yo sí cumplo mi palabra y no estoy apegado al cargo, y porque no tengo ningún apetito de poder que no sea simplemente cumplir con mis competencias”, continuó.

En esa línea, Gutiérrez aclaró que su salido no significa que la Defensoría “se va a desinflar, se va a arredrar”. “Los funcionarios que quedan – estoy muy convencido - conocen muy bien sus competencias, sus responsabilidades, la línea y, probablemente, el tono respecto al estropicio que vienen haciendo con la administración pública”, precisó.

Sobre la vacancia presidencial que afronta el mandatario, quien se tendrá que presentar mañana ante el Congreso de la República para aclarar los cuestionamientos en su contra, el aún defensor del Pueblo lamentó que Castillo le “haga un daño enorme al Estado, a la administración pública”.

“Si bien la Defensoría no promueve la vacancia no se puede quedar callada (...) Por todos lados han violado numerosa, reiterada, contumazmente la Constitución. Eso significa que el Congreso está habilitado para, a través del Art. 99 y 100, le abra un juicio político al presidente. De manera que, no es que promovamos la vacancia, pero sí decimos claramente que ha incumplido la Constitución”, anotó.

Al pedirle una opinión personal sobre Pedro Castillo, Walter Gutiérrez manifestó que el presidente no entiende sobre la ética que está alojada en el Constitución, además de que no tiene lo necesario para renunciar al cargo. “Parece que no entiende, no comprende bien la función pública. Claramente es un funcionario que carece de las más mínimas competencias para una responsabilidad tan grande”, expresó.

“El presidente debe ser lo más honesto posible y comprender que este es un cargo que lo ha desbordado. Está más allá de sus posibilidades. Por eso yo le dije en un momento que debía renunciar. Pero para renunciar se requiere de tres cosas. Se requiere ser responsable y darse cuenta que esto está más allá de sus habilidades. Segundo, ser leal con el mandato de la Constitución y, tercero, tener el valor para tomar esta decisión. El presidente, lamentablemente, no ha demostrado tener ninguna de estas tres características”, continuó.

SEGUIR LEYENDO