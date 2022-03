Reto visual: encuentra los errores de la imagen en 10 segundos

Reto visual: encuentra todos los errores posibles en la imagen. Foto: Facebook.

Un reto visual en donde pondrás a prueba tus habilidades cognitivas con la siguiente imagen que parece escapar del sentido lógico y cotidiano. Ello te permitirá conocer cuan hábil eres para los desafíos visuales que aparecen en las redes sociales.

En la siguiente ilustración es una calle, en horas de la mañana donde se ve personas caminando, un anuncio de fútbol, un transporte público de color naranja y un auto particular color azul. Todo hace indicar que habrá un posible choque entre ambos carros, pero no. Lo que debes ubicar es errores lejos de la realidad, que solo puede existir en la imaginación del ser humano.

Todo reto tiene un tiempo límite, en este caso son 10 segundos donde deberás resolverlo cuanto antes. No vale realizarlo después del tiempo establecido, ya que sino estarías haciendo trampa y no serías justo contigo mismo. Líneas abajo se verá el solucionario completo (con imagen) para que consigas en una próxima ocasión la respuesta correcta. Buena suerte.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Nada todavía con la imagen? ¿El tiempo de quedó cortó y no lograste dar con la respuesta correcta? No te preocupes ni te sientas mal en caso no hayas tenido éxito. Sucede en la vida, sucede también en los retos visuales.

Recuerda que es completamente normal, pues estos retos virales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos con el fin de adquirir aprendizaje. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con este desafío en diez segundos, te invitamos a ver la solución.

Como bien podrás observar en la imagen que te mostramos a continuación, este reto visual tenía hasta cuatro errores: el primero de ellos era el semáforo, que increíblemente no tiene luz roja; el segundo es que hay un tren en plena calle, cuando no existen rieles; el tercero es que la maquinaria no cuenta con puerta; el último está en el cártel publicitario.

No olvides compartir el reto visual con tus amigos o personas cercanas para que se diviertan un poco en tiempos de tensiones por causas naturales. Recuerda que los desafíos se ponen interesante con más participantes.

Solución: mira cuáles eran los errores en la siguiente imagen. Foto: Facebook.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

