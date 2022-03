Ricardo Gareca y el gesto que busca la unidad peruana en la previa del Perú vs Paraguay

Perú enfrentará a Paraguay este martes 29 de marzo en el estadio Nacional.

Ricardo Gareca es un tipo de pocas expresiones que se mantiene sereno en los momentos más calientes. Pocas vaces se salió de control en una conferencia de prensa pospartido importante y este ha sido un patrón desde su llegada en 2015. Sin enmbargo, a poco del Perú vs Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el estratega argentino mostró un gesto que pocas veces o nunca se vio.

En la salida de la selección peruana del hotel Hilton rumbo a la Videna, se vio al ‘Tigre’ saludando a los aficionados que llegaron y alos medios de comunicación que cubren a la ‘blanquirroja’. En un momento cerró el puño e hizo fuerza con el brazo levantado, mostrando sus deseos de que todos estén unidos para este vital compromiso.

Quedan tres días de entrenamiento para la ‘blanquirroja’ , donde deberá enfocarse en la selección paraguaya para intentar conseguir un triunfo y quedarse con el quinto puesto en la tabla de posiciones. La ‘bicolor’ depende de sí misma y una victoria hará que toma el repechaje a Qatar 2022. Si empata o pierde depénderá de otros resultados.

Perú y Paraguay jugarán este martes 29 de marzo desde las 06:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima, que tendrá un lleno total por la expectativa que ha generado este compromiso. Recordemos que este duelo se jugará en simultáneo con otros cuatro compromisos, ya que Colombia y Chile también tienen opción de llegar al quinto puesto (repechaje).

Todos los seleaccionados están enfocados en el duelo ante Paraguay por Eliminatorias, al igual que el cuerpo técnico.

¿QUÉ RESULTADOS CLASIFICAN A PERÚ AL REPECHAJE?

- Si Perú pierde ante Paraguay:

Perú se queda con 21 puntos y depende de los resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría dos resultados favorables en el Chile vs Uruguay y el Venezuela vs Colombia: Que los cafeteros pierdan ante la ‘Vinotinto’ y que la ‘Roja’ no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 21 puntos no sería superado por Colombia y Chile.

- Si Perú empata con Paraguay:

Perú sumaría 22 puntos y necesitaría también de dos resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría que Venezuela no pierda ante Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 22 puntos se quedaría con el quinto lugar de la zona de repechaje.

- Si Perú le gana a Paraguay:

Perú sumaría 24 puntos y sería inalcanzable para Chile y Colombia sin importar los resultados.

Perú clasificaría al repechaje rumbo a Qatar 2022 con la Confederación de Asia.

GUILLERMO BARROS SCHELOTTO SOBRE EL PERÚ VS PARAGUAY

Guillermo Barros Schelotto, se refirió a la actitud de su equipo y dijo que intentará lo mismo en el duelo ante la selección peruana. “Me agradó la actitud del equipo. Hubo presión y eso es fundamental. El martes buscaremos hacer lo mismo frente a Perú en Lima. Tratar de jugar, presionarlo y atacarlo”, comentó el estratega argentino en conferencia de prensa luego de culminar el partdo ante la ‘tricolor’.

Los ‘albirrojos’ volvieron a la victoria luego de siete partidos y sumaron tres puntos tras seis meses.

LA TABLA DE POSICIONES A UNA FECHA DEL FINAL:

PUESTO | PAÍS | PUNTOS | DIFERENCIA DE GOLES

1. Brasil | 42 (+31 DG)

2. Argentina | 35 (+16 DG)

3. Ecuador | 25 (+8 DG)

4. Uruguay | 25 (-2 DG)

5. Perú | 21 (-5 DG)

6. Colombia | 20 (0 DG)

7. Chile | 19 (-5 DG)

8. Paraguay | 16 (-12 DG)

9. Bolivia | 15 (-15 DG)

10. Venezuela | 10 (-16 DG)

