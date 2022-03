Gianluca Lapadula apareció con mano vendada: ¿llega para el Perú vs Paraguay por Eliminatorias?

El delantero fue cambiado en el segundo tiempo ante Uruguay.

Gianluca Lapadula preocupó a todos esta mañana cuando la selección peruana se dirigió del hotel de concentración a la Videna para cumplir un día más de entrenamiento. El delantero apareció con la mano vendada y su presencia en el Perú vs Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 ha generado dudas.

A pesar de que la ‘blanquirroja’ no emitó ningún comunicado hasta el momento, como si lo hizo con la lesión de André Carrillo, al futbolista del Benevento de Italia se vio con el brazo derecho totalmente inmovilizad o y es probable que no entrene a la parte de sus compañeros este sábado en el complejo de la Federación Peruana de Fútbol.

Lo que se entiende por ahora es que el delantero de 32 fue vendado de esta forma por el cuerpo médico de la ‘blanquirroja’ para prevenir cualquier movimiento brusco y que la lesión empeore durante las práciticas de estos días. No supone una golpe de gravedad que no le permita estar ante la selección paraguaya.

Recordemos que Gianluca Lapadula es el delantero titular de la ‘blanquirroja’. En las presentes Clasificatorias al mundial ha jugado 12 partidos de los 17 que se disputaron hasta el momento, aportando con dos tantos ante Bolivia y Venezuela. Además, brindó una asistencia ante Ecuador en Quito, en el partido que lo consagró como titular indiscutible.

Perú y Paraguay jugarán este martes 29 de marzo desde las 06:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima, que tendrá un lleno total por la expectativa que ha generado este compromiso. Recordemos que este duelo se jugará en simultáneo con otros cuatro compromisos, ya que Colombia y Chile también tienen opción de llegar al quinto puesto (repechaje).

Todos los seleccionados están enfocados en el duelo ante Paraguay.

CUÁNDO SUCEDIÓ LA LESIÓN DE GIANLUCA LAPADULA

Cuando Gianluca Lapadula tuvo la primer opción para Perú ante Uruguay, probablemente la más clara que tuvimos en el partido, se terminó dirando para llegar al balón de ‘palomita’. Al momento de caer, por la rápida jugada, no pudo poner sus dedos estirados correctamente contra el pasto y terminó doblándose. En los minutos siguientes a esta jugada, camino al arco defendido por Pedro Gallese para defender un córner, se le ve un gesto de dolor en la mano.

Gianluca Lapadula se perdió el 1-0 en Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

PERÚ EN LA FECHA FINAL DE LAS ELIMINATORIAS

Perú enfrentará a Paraguay en el estadio Nacional y necesita una victoria para no depender de otros resultados y quedarse con el quinto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Colombia y Chile son las selecciones que están al acecho, esperando que la ‘blanquirroja’ caiga en el estadio Nacional. La selección peruana tiene 21 puntos, los ‘cafeteros’ 20, mientras que ‘La Roja’ se quedó en 19 unidades.

¿QUÉ RESULTADOS CLASIFICAN A PERÚ AL REPECHAJE?

- Si Perú pierde ante Paraguay:

Perú se queda con 21 puntos y depende de los resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría dos resultados favorables en el Chile vs Uruguay y el Venezuela vs Colombia: Que los cafeteros pierdan ante la ‘Vinotinto’ y que la ‘Roja’ no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 21 puntos no sería superado por Colombia y Chile.

- Si Perú empata con Paraguay:

Perú sumaría 22 puntos y necesitaría también de dos resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría que Venezuela no pierda ante Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 22 puntos se quedaría con el quinto lugar de la zona de repechaje.

- Si Perú le gana a Paraguay:

Perú sumaría 24 puntos y sería inalcanzable para Chile y Colombia sin importar los resultados.

Perú clasificaría al repechaje rumbo a Qatar 2022 con la Confederación de Asia.

