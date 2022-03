Vacunagate: Minsa no firmó sanciones a involucrados en escándalo de la vacunación irregular de funcionarios

Son 87 las resoluciones de sanciones que no habría firmado el Ministerio de Salud. | Foto: Composición (Infobae)

En febrero del 2021, tras destaparse el caso ‘Vacunagate’, el Colegio Médico del Perú (CMP) señaló que iniciaría un proceso disciplinario para las 487 personas involucradas, que recibieron de manera irregular las vacunas Sinopharm en 2020. Sin embargo, no se habría iniciado una sanción, e incluso algunos fueron absueltos.

Se suponía que el caso tenía que ser investigado por el Consejo Regional III Lima. Sin embargo, luego de un año de investigaciones, se ha dado a conocer que fueron absueltos al menos 10 médicos, entre ellos: Ciro Maguiña, exvicedecano, ratificado como director del Fondo Editorial del CMP; Oswaldo Lazo, asesor del actual decano nacional, Raúl Urquizo; Alejandro Aguinaga, actual congresista de Fuerza Popular; Eduardo Gotuzzo, médico investigador; Claudia Gianoli, gerenta de Suiza Lab; y Carlos Castillo Solórzano, exasesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa). Solórzano, según el informe realizado por la comisión investigadora, habría sido quien estaba a cargo de hacer los contactos para ofrecer las vacunas.

En total son 115 médicos involucrados, y aún falta conocer a qué conclusión habría llegado el CRIII Lima. Según Percy Mayta-Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, “el uso de un producto de investigación fuera de un ensayo clínico no está permitido, aun sea para el equipo de investigadores”.

87 SANCIONES NO TUVIERON EFECTO

El reglamento del CMP indica que se tiene que llegar a un acuerdo de sanción y después emitir una resolución para hacerla efectiva. Según la Unidad de Periodismo de Datos del diario El Comercio, en un documento enviado el 8 de marzo por Ildauro Aguirre, quién es el actual decano del CRIII Lima, a Yarela Enriquez, secretaria de la gestión anterior, se detectaron 87 expedientes de acuerdos de sanción que nunca tuvieron una resolución.

Dentro de las sanciones están médicos involucrados en casos de corrupción, negligencia, pseudociencia y el ‘Vacunagate’. - al menos 10 médicos implicados en este último caso tuvieron un acuerdo de sanción, pero sin resolución.

Según el acuerdo 005SO, del 2 de diciembre de 2021, el médico Germán Málaga, quien lideró el estudio de la vacuna Sinopharm, fue suspendido del ejercicio profesional por 12 meses. Pero, debido a que no se firmó la resolución de sanción, no se ha aplicado. Lo mismo sucedió con el médico Luis Suárez, exviceministro de Salud Pública del Minsa. Él recibió 3 dosis de forma irregular y 2 en el proceso regular y se acordó suspenderlo 2 meses. Por otro lado, su esposa, Inés Caro Kahn, obtuvo solo 15 días de sanción. Ninguna sanción fue efectiva.

Por otro lado, la persona a cargo de investigar este caso en el Minsa es Fernando Carbone. Él mencionó que ya es necesario concluir con estas investigaciones.

“Un Estado que apela a no sancionar es uno que no corrige errores (...). Parece que se intenta dejar pasar el tiempo hasta que el caso pierda vigencia, pero escriba o no hay interés y eso está mal”, señaló.

La actual gestión de Hernán Condori tampoco ha firmado ninguna de las 87 resoluciones de sanciones. Al respecto, el decano del CRIII Lima dijo que se “sigue el debido proceso”.

“Parece que existen la intención de encubrimiento”, dijo Mayta-Tristán.

NO SE CONTABILIZARON TODAS LAS VACUNAS

Otro de los temas relevantes con el caso de la vacunación de irregular que sucede en el 2020 es cuántas dosis se habrían administrado cada persona. El Comercio reveló que, tras una revisión del estado de vacunación de los involucrados, hay un grupo de médicos a los que no se les ha contabilizado las inoculaciones y podrían haber recibido más de 3 dosis.

Por ejemplo, el exviceministro Suárez registra 5 dosis. Según el Minsa, recibió su primera dosis en junio de 2021, pero en realidad lo hizo en septiembre de 2020. Por otro lado, Ciro Maguiña recibió su primera dosis en diciembre del 2020, pero el ministerio registra como primera a la que recibió en febrero del 2021.

