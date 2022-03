Aprende a preparar palta rellena con la receta peruana

Conoce la receta peruana de la palta rellena. (Foto: Pinterest)

La palta rellena es una de las comidas ligeras, nutritivas y deliciosas que tiene nuestra gastronomía peruana. Además, es un plato versátil que se puede adaptar de acuerdo al gusto de los comensales, ya que puedes hacerla con los ingredientes que gustes. Si no eres fan del pollo puedes reemplazarlo con atún. Puedes cambiar las verduras y poner las que más te agraden, y si la prefieres sin verduras también la puedes hacer así.

Para preparar palta rellena lo que no puede falta es imaginación ya que si bien siempre hay una receta más clásica, al final este es un plato que se adapta a los gustos de cada mesa y su preparación se ha vuelto tan diversa como las familias del Perú. La palta rellena no es sólo un plato delicioso y nutritivo, sino también muy fácil de hacer, por lo que es perfecto para aventurarte en la cocina este fin de semana si quieres preparar una entrada diferente y colorida pero que no sea muy complicada de elaborar.

Si quieres aprender a preparar palta rellena con la receta peruana, continúa leyendo la siguiente nota y anímate a hacer esta receta en tu almuerzo del fin de semana.

Porciones: Alcanza para 6 personas

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

INGREDIENTES

-3 paltas medianas que estén maduras

-1/2 pechuga de pollo sin piel

-1 zanahoria mediana

-1 beterraga mediana

-1 taza de alverjitas

-3 cucharadas de jugo de limón

-4 cucharadas de mayonesa

-Sal (al gusto)

-Pimienta (al gusto)

-1 huevo (para decorar)

-6 aceitunas negras sin pepa (para decorar)

PREPARACIÓN

1.Lo primero que haremos será tener todos los ingredientes listos y preparados para usarlos, las verduras lavadas y desinfectadas. Ahora, en una olla cocinaremos el pollo con un poquito de sal, una vez que esté listo escurrimos bien el agua y los deshilachamos en un tazón.

2. Luego, en otra olla, cocinamos la zanahoria, las betarragas, las alverjas y el huevo entero (con cáscara). Conforme se vayan cocinando las retiramos de la olla y las picamos en cubitos pequeños y luego las añadimos al tazón del pollo.

3.Una vez que todo esté listo, añadimos al tazón el jugo de limón y la mayonesa, mezclamos bien y sazonamos con sal y pimienta al gusto.

4.Ahora, cortamos las paltas a la mitad, retiramos la pepa y pelamos cada una. Rellenamos cada mitad con la mezcla de pollo y verduras en el hueco que dejó la pepa. Formamos una montaña con el relleno, si gustas puedes cubrir toda la superficie de la palta.

5.Para terminar, cortamos el huevo en tajadas y las aceitunas a la mitad. Decoramos cada plato con un pedazo de huevo y una mitad de aceituna al costado de la palta rellena.

TIPS PARA UNA PALTA RELLENA PERFECTA

-La palta debe pelarse minutos antes de comerla, pues de lo contrario se madura muy rápido y se forma una capa oscura cuando pasa mucho tiempo a temperatura ambiente.

-Si quieres conservar una palta pelada por más tiempo, rocía con un poco de jugo de limón toda la superficie.

-Siempre coloca en la mesa un poco más de mayonesa para que los comensales se sirvan a su gusto.

SEGUIR LEYENDO