Miguel Almirón recibió amarilla en el Paraguay vs Ecuador y se pierde partido ante Perú por Eliminatorias

Miguel Almirón juega en el Newcastle United de la Premier League.

Una buena noticia llegó para Perú en pleno partido ante Uruguay en Montevideo. En duelo disputado en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este entre Paraguay y Ecuador, Miguel Almirón, el jugador más desiquilibrante de su selección, recibió tarjeta amarilla y se perderá el duelo ante la selección peruana el próximo 29 de marzo, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

La acción sucedió a los 31 minutos del compromiso, cuando todo iba 1-0 de manera parcial a favor de los ‘albirrojos’. El partido se juega en alta revoluciones y el delantero se dejó llevar. Ahora no podrá estar presente en el estadio Nacional la próxima semana cuando los ‘albirrojos’ busquen cerrar las Clasificatorias con una buena imagen tras quedar sin chances de pasar al mundial.

Matias Villasanti, Alberto Espínola y Santiago Arzamendia son los otros futbolistas paraguayos que están condicionados y pueden perderse el siguiente compromiso en caso reciban una amarillla. La última fecha de las Clasificatorias se jugará en simultáneo con los otros cuatro compromisos para que no haya posibilidad de suspicacias ante varias selecciones que luchan por clasiificar a la máxima fiesta del fútbol.

El Perú vs Paraguay se jugará el próximo martes 29 de marzo en el estadio Nacional de Lima, donde se espera haya un estadio lleno a falta de confirmación por el gobierno peruano. Recordemos que las entradas se pusieron a disposición a través de un sorteo, donde cualquier que se incribió y sea seleccionado podrá asistir.

El delantero se perderá la última fecha.

PREVIA PARAGUAY VS ECUADOR

Paraguay vs Ecuador se jugará en simultáneo a la par del Perú vs Uruguay, Brasil vs Chile y Paraguay vs Ecuador. Los dirigidos por Gustavo Alfaro esperan sumar tres puntos que les asegure finalmente el pase al mundial de Qatar 2022, pero al frente tendrán a una ‘albirroja’ que ya aseguró que no se guardarán nada en esta fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

Claramente, esta es una de las mejores clasificatorias sudamericanas que ha jugado Ecuador en los últimos años. Con 25 puntos, la ‘Tricolor’ está solo por detrás de Brasil y Argentina y a poco de sellar su clasificación directa. Por otro lado, Paraguay no la pasó bien y en 16 partidos solo pudo sumar 13 puntos, quedando eliminada totalmente antes de esta fecha doble.

La ‘Tricolor’ está en el tercer puesto con 25 puntos y una victoria les asegurará la clasificación directa, mientras que un empate les asegura el puesto de repechaje. Viene de empatar dos veces en la última fecha doble ante Brasil de local y ante Perú de visita. Ambos partidos terminaron 1-1.

Ambas selecciones se han enfrentado en 39 oportunidades entre Copa América, amistosos y partidos por clasificatorias mundialistas, siendo la ‘albirroja’ la que tiene la ventaja con más victorias (21). Ecuador solo venció en 12 oportunidades, mientras que en otras seis empataron. La última vez que se enfrentaron terminó con victoria 2-0 para la ‘Tricolor’ con goles de Félix Torres y Michael Estrada, el pasado 02 de septiembre del 2021.

SEGUIR LEYENDO