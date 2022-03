“Esa pelota entró, la línea superior está manipulada”, la afirmación del creador del VAR tras la gran polémica en el Perú vs Uruguay

El inventor español también trabajó en la NASA.

Una palabra autorizada acaba de dar su posición respecto a la imágenes del VAR que compartió la Conmebol respecto a la polémica jugada en los últimos minutos del Perú vs Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas. Antonio Ibáñez de Alba, creador del VAR, afirmó que la pelota entró completamente y que las imágenes compartidas por la orgnización sudamericana están manipuladas.

“Toda las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco, sin embargo la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo. Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido ”, exclamó en ingeniero que también trabajó en la NASA en Radio Ovación.

Además, afirmó que, si se hubiera aplicado otras tecnologías, todo se hubiera resuelto más fácil. “Si hubiera habido chip en la línea del arco y en la pelota, no habrían problemas en estos momentos, pero ni a la FIFA ni a la UEFA les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más y más. Esa pelota entró, verifiquen esa línea superior que está manipulada”, finalizó.

Perú y Uruguay se enfrentaron la noche del martes 24 de marzo en un recinto totalmente repleto. El encargado de anotar el único gol fue el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que marcó a poco de finalizar la primera parte. La polémica jugada llegó en los minutos de descuento del compromiso y el guardameta fue el gran protagonista.

LA POLÉMICA JUGADA CON AUDIO Y VIDEO DEL VAR

La acción sucedió a los 92 minutos del compromiso en el estadio Centenario de Montevideo. Miguel Trauco intentó enviar un centro, pero la pelota tomó dirección de arco. Por la altura del balón, el arquero Sergio Rochet tuvo que retroceder unos pasos y cuando la tomó dio la sensación, en las primeras imágenes, que se metió con todo y balón. Sin embargo, según nuevas tomas del VAR, la pelota no ingresó al 100%.

Por otro lado, a pesar del reclamo de los futbolistas peruanos por varios minutos, el juez brasileño no se atrevió en ningún momento a revisar la acción y solo tomó la decisión por lo que le dijeron los que estaban en el VAR. “La pelota no entró completamente”, se puede entender en los audios.

Esta fue la conversación del árbitro Anderson Daronco que le hizo decidir no cobrar gol de Perú. VIDEO: Conmebol