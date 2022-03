Isabel Acevedo rompe en llanto y le pide disculpas a su madre: “Ella me lo advirtió”

Isabel Acevedo llora al recordar que su mamá le advirtió que no este con Christian Domínguez. (Foto: Captura de Willax)

Isabel Acevedo reconoció que fue un error haber iniciado una relación con Christian Domínguez cuando Karla Tarazona recién había dado a luz. Por este motivo, la bailarina le pidió disculpas a la conductora radial, pero también a su mamá, pues aceptó que no le hizo caso cuando ella le aconsejó.

Este momento se dio cuando los conductores del programa Amor y Fuego la cuestionaron por no respetar el romance que en ese momento mantenía el cumbiambero con Tarazona. La popular ‘Chabelita’ señaló que ella no tenía conocimiento y que le creía todo lo que le decía Domínguez.

Sin embargo, cuando Gigi Mitre y Rodrigo González le consultaron si haría un mea culpa, Isabel Acevedo no tuvo otra opción que pedirle disculpas a Karla Tarazona, argumentando que deseaba que los ataques en su contra por años acaben.

“ Hay muchas personas que tienen que aceptar su error y yo también lo acepto. Si lastimé a alguien, yo lo siento. Si yo tengo que pedirle disculpas a alguien es a mi madre, porque ella me advirtió ”, señaló entre lágrimas.

Asimismo, la bailarina volvió a resaltar que se encontraba dispuesta a pedirle disculpas a Karla Tarazona, pero sobre todo a su mamá, quien le dijo que no inicie una relación con Christian Domínguez porque iba a acabar mal, pero ella decidió no escucharla porque se había enamorado del cumbiambero.

“Si yo he cometido un error, yo soy humana y voy a aceptar mis errores. Y si tengo que pedirle disculpas a Karla no tengo ningún problemas, pero como te digo principalmente le pido disculpas a mi madre por todo lo que ha aguantado, todo lo que ha pasado (...) Lamentablemente no le hice caso a mi mamá, mi mamá me advirtió muchas veces, no lo aceptaban en mi casa, en ese momento yo me ilusioné muchísimo, me enamoré y bueno yo solamente le hacía caso a todo lo que él me decía”, agregó.

Isabel Acevedo admitió que cometió un error al haber iniciado una relación con Christian Domínguez cuando su hijo con Karla Tarazona recién había nacido.

KARLA TARAZONA FINALMENTE LA PERDONÓ

Luego de escuchar sus disculpas públicas, Karla Tarazona respondió el llamado de la producción de Amor y Fuego para hablar sobre las recientes palabras de Isabel Acevedo, señalando que este tema fue mediático durante varios años y que era hora de cerrar este capítulo, por lo que perdonó a la ‘Chabelita’.

“ Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Ahora tengo una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos... yo también voy a dar por terminado todo esto . Decirle a Isabel, que las disculpas públicas son aceptadas”, comentó.

Además, la conductora radial aclaró que no le molestó que Christian Domínguez le haya engañado con ella, sino la forma en qué se dieron las cosas, pues ella no había sido mala con la bailarina en ningún momento y hasta le abrió la puerta de su casa.

“Yo quiero que entiendan algo... quizás todo este tiempo no fue el tema de ‘me quitó o no me quitó’; a mi lo que siempre me dolió fue cómo se dieron las cosas, yo no me porté de mala forma con ella... yo siempre dije que ‘por qué no dice la verdad’. Creo que, al final, hoy todo está más que claro”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: