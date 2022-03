VER EN VIVO Portugal vs Turquía: con Cristiano Ronaldo, respesca europea rumbo a Qatar 2022

Con Cristiano Ronaldo, Portugal vs Turquía EN VIVO por repesca europea rumbo a Qatar 2022.

VER EN VIVO Portugal vs Turquía. Los ‘lusos’ se miden con la ‘luna y estrella’ este jueves 24 de marzo en el Estadio do Dragao por el pase a la última chance de llegar al Mundial Qatar 2022. Revisa los horarios, cómo y dónde ver este partidazo que no debes perderte. Aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

Con Cristiano Ronaldo y Joao Félix a la cabeza, la selección portuguesa no quiere quedar fuera de la fiesta mundialista del presente año. Y como no pudo hacerlo de manera directa en fase de grupos, debe superar la repesca: ver abajo cómo están las llaves y cómo se definirá todo. Así estamos.

El ‘7′ ya dejó atrás la eliminación en Champions League con Manchester United y ahora solo piensa en Turquía, que seguro no se la dejará fácil. Ojo: si logra derrotar a los turcos, se medirá con el ganador de la llave Italia vs Macedonia del Norte. Todo a partido único.

“No es su secreto para nadie: representar a mi país siempre es un momento muy especial para mí. Cree en nosotros, cree en nuestra selección. Haremos todo lo posible para igualar tu apoyo. ¡Vamos Portugal!”, escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales con motivo del cotejo internacional.

Asimismo, el técnico de Portugal, Fernando Santos, dio sus impresiones del enfrentamiento. “Turquía es un equipo muy competitivo, juegan con el corazón. Se destacan como un todo”. “Mañana queremos dar una gran alegría a los 11 millones de portugueses”, agregó.

José Fonte, defensa del conjunto local, también habló en conferencia de prensa. “Vamos a jugar por nuestros amigos, por nuestra familia. Jugamos para Portugal. Mañana tenemos que ser superiores en las ganas de estar en el Mundial”, indicó.

Cristiano Ronaldo pilotará el ataque de Portugal ante Turquía en la repesca europea 2022.

HORARIOS DEL PORTUGAL VS TURQUÍA

- México / 1:45 p.m.

- Perú / 2:45 p.m.

- Colombia / 2:45 p.m.

- Ecuador / 2:45 p.m.

- Venezuela / 3:45 p.m.

- Bolivia / 3:45 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:45 p.m.

- Paraguay / 4:45 p.m.

- Uruguay / 4:45 p.m.

- Chile / 4:45 p.m.

- Argentina / 4:45 p.m.

- Brasil / 4:45 p.m.

- España / 8:45 p.m.

CANALES PARA VER PORTUGAL VS TURQUÍA

- Argentina / DIRECTV.

- Brasil / TNT Sports, HBO Max y GUIGO.

- Chile / DIRECTV.

- Colombia / DIRECTV.

- Ecuador / DIRECTV.

- México / Sky HD.

- Perú / DIRECTV.

- España / Cuatro y Mitele Plus.

- Estados Unidos / ESPN 2, TUDN USA, UniMás y Univisión.

- Uruguay / DIRECTV.

- Venezuela / DIRECTV.

LOS OTROS PARTIDOS DE LA REPESCA

- Escocia vs Ucrania (pospuesto).

- Rusia vs Polonia (cancelado).

- Gales vs Austria (jueves 24 de marzo).

- Suecia vs República Checa (jueves 24 de marzo).

- Italia vs Macedonia del Norte (jueves 24 de marzo).

CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL

- Llave 1: Escocia vs Ucrania / Gales vs Austria.

- Llave 2: Rusia (eliminado) vs Polonia / Suecia vs República Checa.

- Llave 3: Italia vs Macedonia del Norte / Portugal vs Turquía.

* Todos pelean por 3 cupos disponibles.

