Perú vs. Uruguay: la posible dupla de ataque de ‘La Celeste’ que arrancaría en duelo por Eliminatorias Qatar 2022

La selección peruana sostendrá un compromiso definitorio ante el combinado de Uruguay este jueves 24 de marzo como parte de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, solo falta un día y los entrenadores de ambos equipos se preparan para mandar lo mejor que tienen desde el pitazo inicial. En ese sentido, el técnico ‘charrúa’, Diego Alonso , tendría cierta duda con respecto a la dupla de ataque que buscará anotar a la ‘bicolor’ .

Para empezar, el DT del conjunto local ya habría perfilado el que sería el once titular que arrancaría ante Perú. Aunque antes de que se sume todos los jugadores uruguayos a la concentración dijo todo lo contrario: “No tengo aún definido al cien por ciento el equipo, porque me gusta verlo, me gusta sentirlo, me gusta ver lo que pasa en los entrenamientos, quién lo comprende mejor, quién se adapta mejor a lo que vamos a pedir y que tengan su oportunidad hasta el último día de poder pelear por cada posición en la cancha”.

Sin embargo, con el transcurrir de los días y los entrenamientos, Alonso mandaría el siguiente once titular. Sergio Rochet se pararía en el arco en reemplazo de un Fernando Muslera, quien a pesar de haber sido amo y señor de ese puesto por varios años, viene de una complicada lesión en la rodilla y apenas ha jugado un partido este 2022. En el caso de la defensa, estaría formada por Ronald Araújo como lateral derecho, Mathías Olivera como lateral izquierdo y los centrales Diego Godín y Jose María Giménez. En el caso del mediocampo, sería un cuarteto compuesto por Lucas Torreira como volante de marca, seguido Rodrigo Bentancur y Federico Valverde más adelantados, además de un Facundo Pellistri que estaría detrás de los delanteros aunque más perfilado para la banda derecha a pierna cambiada. Y aquí paramos un momento.

Como bien se mencionó líneas arriba, Alonso tendría una duda con respecto a la dupla de ataque. Y aunque lo normal sería que Luis Suárez juegue con Edinson Cavani, el panorama actual indica que ambos tienen distintas realidades. Mientras que el ‘Pistolero’ es un jugador habitualmente utilizado por Diego Simeone en el once titular del Atlético de Madrid, el ‘Matador’ ha disputado partido aleatorios con el Manchester United de la mano del alemán Ralf Rangnick.

Ahora, los dos fueron titulares en la última victoria de Uruguay ante Venezuela por 4-1 en Montevideo. En aquel partido, los dos pudieron convertir un tanto cada uno y recordaron la gran dupla que han venido conformando en los últimos 10 años. Pero lo que inclinaría la balanza sería el hecho de que Cavani ha disputado apenas 8 partidos con su club en este año y con pocos minutos, en los que solo anotó 1 gol y brindó 1 asistencia . Por su parte, Suárez ha jugado 13 encuentros, en los que ha anotado 3 goles y ha brindado 1 asistencia . Son pequeñas cifras pero que hacen la diferencia en el más alto nivel.

La pregunta que surge a continuación es: si sale Edinson Cavani del once titular, ¿quién lo reemplazaría? La primera opción sería Darwin Núñez, delantero del Benfica de Portugal y que viene de un gran presente en el Viejo Continente. Por el momento, tiene 11 partidos este 2022, en los que ha convertido 8 goles , siendo importante para su equipo, tanto en partidos de la liga ‘lusa’ como en la Champions League.

Además, en total de esta temporada tiene 20 goles y 2 asistencias en su haber, números que han captado la atención de los más grandes clubes de Europa como el Manchester City, Atlético de Madrid, Liverpool de Inglaterra, entre otros. Por eso, y por el margen de mejora que tiene a sus 22 años, le convierten en un jugador que sería titular ante Perú.

Darwin Núñez tras anotar un gol con el Benfica en Champions League. | EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

