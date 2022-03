Selección peruana: Álvaro Gutiérrez afirmó que Gianluca Lapadula la tiene difícil por reemplazar a Paolo Guerrero

Álvaro Gutiérrez opinó sobre la selección peruana a poco del duelo con Uruguay.

Álvaro Gutiérrez estuvo como invitado en un programa de radio de su país y habló sobre el nuevo enfrentamiento entre la selección peruana y uruguaya por las Eliminatorias Qatar 2022. El técnico de Universitario de Deportes manifestó la tarea difícil que tiene Gianluca Lapadula para reemplazar a Paolo Guerrero en la ‘bicolor’.

“Perú es muy fuerte como equipo. No tiene tal vez las individualidades que tiene Uruguay, pero es fuerte por su proceso de siete años. Perú sabe a lo que quiere jugar el entrenador y hay resultados”, señaló para Sport 890.

“Perú va a salir a tratar de ganar el partido, sin duda, pero sí creo que va a ser un poco más medido en el planteamiento porque sabe que Uruguay tiene buenos jugadores y está en su cancha. Uruguay va a salir a buscar el resultado”, complementó.

Gutiérrez contó cómo se vive en Perú la previa del penúltimo compromiso de la ‘blanquirroja’ en este proceso clasificatorio. “Acá están con toda la motivación de sacar un buen resultado y meterse a la clasificación directa o ir al repechaje. Están muy motivados. No soy mucho de ver la tele o programas deportivos, pero en la calle se siente el ambiente”.

“ Sé que están contentos con él y que no es fácil porque tiene que reemplazar a Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana, un jugador clase A ”, respondió cuando le consultaron por Gianluca Lapadula.

La delegación peruana viajó esta tarde a Montevideo para enfrentar al conjunto uruguayo. El partido se llevará a cabo este jueves 24 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Centenario.

Gianluca Lapadula fue uno de los más ovacionados en la salida de la concentración / Foto: FPF

GUTIÉRREZ SOBRE SU ACTUALIDAD EN EL FÚTBOL PERUANO

“Todavía me estoy adaptando (al fútbol peruano), a medida que pasan los días vas conociendo más. Tuvimos un buen arranque, pero por ejemplo ahora jugamos a 380 msnm, sin 4 jugadores de selección y 4 se me lesionaron. Tuve que acomodarme”, manifestó el estratega uruguayo.

Álvaro Gutiérrez se expresó sobre la posibilidad de dejar Universitario de Deportes por los últimos resultados. Recodermos que los ‘cremas’ no ganan desde la goleada ante Universidad César Vallejo. Después de ello, perdió cuatro partidos ( dos de Copa Libertadores y dos de Liga 1) y empató uno.

“Los rumores en el ámbito periodísticos deportivo siempre van a estar y las fuentes a veces son un poco dudosas, lo que yo tengo claro es que todos los técnico, si no se te dan los resultados, lamentablemente es lo más fácil de cambiar”, comentó.

“No me hace bien escuchar rumores, trato de guiarme del día a día, de la información de mis jugadores, y mis rivales. Si no te vuelves loco y más con las redes sociales. No sabes ni quién está detrás de un tuit. Trato de abstraerme”, agregó.

Por último, el extécnico de Nacional reconoció que el torneo peruano es más complicado de lo que se piensa. “Hay distintas alturas, condiciones, canchas diferentes, es durísimo el campeonato peruano. Yo ya conocía por varios amigos uruguayos, técnicos y jugadores, cómo es, pero una vez estando ahí conoces muchas cosas que ni te las imaginabas”.

Álvaro Gutiérrez tendrá dos semanas para mejorar las falencias de la ‘U’, puesto que el campeonato local entrará en un para por la jornada doble de Eliminatorias sudamericanas. Tras ello, los ‘merengues’ enfrentarán a ADT en condición de local. El partido está programado para el próximo domingo 04 de abril a las 19:30 en el estadio Monumental.

SEGUIR LEYENDO