Alva critica nuevas designaciones de Pedro Castillo ¿El Ejecutivo, el presidente, dónde encuentra a sus ministros?"

María del Carmen Alva, presidenta del congreso, se mostró en contra de las designaciones de los actuales ministros en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, así también como el de Justicia y Derechos Humanos.

La parlamentaria criticó el actuar del poder ejecutivo, como también las decisiones de Pedro Castillo, ya que asegura que no sabe “¿dónde encuentran a estos ministros?”.

“Lamentables las designaciones, siempre lo hemos dicho, no sé la verdad el Ejecutivo, el presidente, dónde encuentra a sus ministros. Con cincuenta ministros en 8 meses, creo que el Ejecutivo todavía no aprende la lección”, respondió ante la prensa.

Además a esto, María del Carmen Alva, lamentó esta designación, sobre todo cuando le preguntaron por Óscar Zea, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, este último supuestamente involucrado en un caso de homicidio ocurrido en el 2005.

Por otro lado, fue consultada sobre la propuesta de Francisco Sagasti de acortar el periodo de gobernabilidad tanto del presidente como la del congreso.

“Los cambios permanentes no ayudan a la estabilidad del país” y consideró que hubo un “clic” entre la propuesta de Sagasti Hochhausler y la que comentó el primer ministro, Aníbal Torres, tras el discurso que el presidente Pedro Castillo dio ante el Congreso el pasado 15 de enero.

“Se parece mucho a la iniciativa del premier Aníbal Torres, del proyecto de ley que quería adelanto de elecciones, creo que están en combinación o han hecho ‘clic’ entre lo que piensan así que veremos. Cualquier tema de esos tiene que pasar por el Congreso”, explicó.

SALUDÓ QUE CASTILLO VAYA AL CONGRESO EL 28 DE MARZO.

Ante las preguntas que le hacía la prensa, María del Carmen se mostró a favor de la disposición del presidente Pedro Castillo para ir este 28 de marzo al Congreso de la República en donde se debatirá la moción de censura en su contra.

“Corresponde ir a resolver todas las preguntas, las 20 dudas que están en esa moción”, destacó.

Como se recuerda, este ultimo lunes, Pedro Castillo fue consultado sobre si irá o no al congreso, ante esto el mandatario señaló que “el irá donde lo llamen”, en alusión que sí estará presente ese día para el debate de dicha moción.

“Ustedes saben cómo funcionan las cosas, mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso: Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, dijo durante el reinicio de clases de un colegio en San Juan de Lurigancho.

Pedro Castillo se presentó en Pachacamac para dar inicio al año escolar. Foto: Flickr.

Tras esta respuesta, inmediatamente volvió a dirigirse a los padres de familia que se encontraban en los exteriores de la escuela y les aseguró que estará vigilante de la educación de sus hijos y del bienestar de la población.

“Queridos vecinos en este Perú hay mucho por hacer, y los que tenemos buena voluntad, los que venimos de abajo, los que hemos comido polvo, los que hemos sufrido hambre, sed, sabemos cómo está el país, pero hay cierto sector, un minúsculo sector, que ese dinero que debe servir para darle a los niños, [lo utilizan] para hacer gritar al mismo ciudadano ‘corrupto, corrupto’”, expresó.

