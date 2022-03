Petroperú: audio revelaría direccionamientos en contratos con la empresa estatal

| Imagen: Punto Final

Un audio difundido este último domingo revelaría un presunto direccionamiento de contratos de la empresa estatal Petroperú. Se trata de un mensaje de voz de 32 segundos de WhatsApp, el cual fue remitido entre fines de enero y comienzo de febrero. Una persona asegura que maneja dos contratos con Petroperú y que podría mover un tercero.

Según el reportaje emitido por Punto Final, el mensaje habría sido enviado por el empresario Marcio Chumacero, gerente general y dueño del 95% de las acciones de AVP y Seguridad SAC, una empresa que actualmente tiene una relación contractual con Petroperú y se encuentra comprendida en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta desaparición de información del registro de visitas de la sede principal de la empresa, en el caso que también involucra a Karelim López y Samir Abudayeh.

“Justo tengo dos emergencias por el tema de remediación. Uno por 10 millones y otra por 14 millones. Si la empresa tiene experiencia, puede importar experiencia o puede hacer esa gestión, lo podemos manejar el proceso. Pero simplemente quiero saber si es que puede hacerlo para poder involucrar... Total ya le sacaste el registro de proveedor, ahí en Petro”, se oye en el mensaje.

CONTRATOS DE REMEDIACIÓN

El reportaje también reveló que, durante la gestión de Hugo Chávez Arévalo, quien renunció a la gerencia de Petroperú este domingo, se firmaron dos contratos por remediación para contrarrestar derrames de petróleo ocurridos en el oleoducto norperuano: uno producido el 31 de diciembre de 2021 y el otro del 21 de enero del presente. Los montos a pagar en los contratos son de 17 millones y 13 millones de soles, cantidades parecidas a las oídas en el audio.

El 14 de marzo, la Contraloría General de la República observó uno de los contratos, ya que la empresa no cumplía con la experiencia exigida. Algo que también se comenta en el audio.

GASTOS EN SEGURIDAD

Por otro lado, el informe periodístico señala que, desde el 9 de diciembre de 2021, la empresa AVP y Seguridad SAC brinda el servicio de protección personal para la alta dirección de Petroperú: el hasta entonces gerente general Hugo Chávez y el presidente del directorio, Mario Contreras.

El servicio por 9 meses tiene un costo de 560 mil soles, un promedio de 62 soles mensuales en la seguridad de dos personas

Al respecto, Hugo Chávez Arévalo señaló que se decidió cambiar de empresa de seguridad en diciembre del año pasado porque se enteró que la compañía anterior “lo estaba reglando”.

Punto Final señaló que AVP y Seguridad SAC fue la única empresa que se presentó como proveedora de ese servicio para los gerentes de Petroperú, es decir, no tuvo competencia.

El otro accionista de AVP y Seguridad SAC, con el 5%, es Hans Heysen Arévalo quien dijo conocer a Hugo Chávez Arévalo hace siete años.

CRITICÓ AL MINISTRO DE ECONOMÍA

En la entrevista, de Punto Final, Hugo Chávez Arévolo aseguró que no recibió el apoyo del ministro de Economía, Oscar Graham, porque este es amigo “intimo” del contralor, Nelson Shack Yalta, quien, según el ex gerente de Petroperú, no recibió las denuncias que hizo dentro de la empresa estatal. “La contraloría solo se ha dedicado a proteger al directorio (de Petroperú) anterior”, aseguró Chávez Arévolo.

