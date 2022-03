Cuándo juegan Boca vs River EN VIVO: clásico de Argentina en el Estadio Monumental (Foto: AFP)

Boca vs River: el cuadro ‘azul y oro’ choca ante ‘la banda’ este domingo 20 de marzo en una edición más del superclásico válido por la Copa de la Liga Argentina 2022 en el estadio Monumental de Buenos Aires. Los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano serán titulares en el Xeneize.

Previo al clásico Boca vs River, el equipo ‘Millonario’ llega al duelo con el Xeneize a buen ritmo de resultados luego de sumar cinco victorias y un empate en seis sus últimos seis partidos. Además, encadenó tres victorias seguidas ante San Lorenzo (1-0) y Gimnasia de La Plata (4-0) por la Liga y ante Deportivo Laferrere (5-0) por la Copa Argentina. En el torneo argentino ha sumado 13 puntos de 18 posibles para mantenerse en el segundo lugar de la tabla de la Zona A con un partido menos que el líder Unión que tiene 14 unidades.

Por su parte, Boca arriba al Monumental para enfrentar a River en el clásico argentino luego de una victoria sobre Estudiantes de La Plata (1-0) en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El Xeneize consiguió tres triunfos ante Adosivi, Rosario Central y Estudiantes, dos empates con Colón e Independiente y una derrota ante Huracán en la Bombonera. Además, ha sumado 11 puntos de 18 posibles y se ubica en el cuarto puesto de la clasificación de la Zona B a dos puntos del líder. En la Copa Argentina superó sin problemas a Central Córdoba (4-1) y se instaló en los dieciseisavos de final del torneo.

El equipo ‘azul y oro’ busca la revancha ante el ‘Millonario’ tras la última derrota sufrida el año pasado en el Monumental 2-1 por la Liga Argentina. No obstante, en el recuerdo del hincha Xeneize todavía queda la victoria por penales y la eliminación de River en la Copa Argentina. Finalmente, Boca sería campeón de dicho torneo.

El duelo Boca vs River de la fecha 7 de la Copa de la Liga Argentina 2022 se disputa en el marco de la jornada de los clásicos ‘interzonales’ del torneo en la que se enfrentan rivales históricos de la Zona A y la Zona B. Tal es el caso de Rosario Central vs Newell’s Old Boys del domingo, Gimnasia vs Estudiantes de La Plata, San Lorenzo vs Huracán, Colón vs Unión, Independiente vs Racing, entre otros.

El técnico de River Plate Marcelo Gallardo dio a conocer el once titular el pasado viernes, sin embargo, en el último entrenamiento probó a Juan Fernando Quintero en vez de Nicolás De La Cruz y sería la única duda el ‘Muñeco’ previo al duelo con Boca Juniors.

Sin embargo, el ‘Muñeco’ un día antes de la práctica hizo a alusión a la suplencia de Juanfer Quintero: “Son decisiones técnicas. Considero que el equipo que inicia es el que está para iniciar, pero también tengo jugadores desde el banco para cambiar el partido. Y Juanfer es uno de ellos. Hoy tenía a los jugadores bien, mañana va a ser un día tranquilo y debería fluir todo para que sean los que salgan a la cancha”, apuntó.

Del lado de Boca Juniors, el técnico Sebastián Battaglia se tomó su tiempo para armar el equipo, pese a que no lo confirmó, se conoce la inclusión del delantero Darío Benedetto en el once titular. Además, la presencia desde el arranque de Aaron Molinas y en la defensa los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, este último por la lesión de Carlos Izquierdos.

Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol Xeneize, se refirió al arbitraje del clásico Boca vs River: “Si Boca juega con 11 durante los 90 minutos lo va a pelear. Lo único que estoy pidiendo es que haya un partido trasparente, en el clásico que jugamos en el Monumental no lo vi”.

LOS CONVOCADOS DE BOCA Y RIVER

BOCA VS RIVER: POSIBLES ALINEACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra, Cristian Medina, Pol Fernández, Sebastián Villa, Juan Ramírez, Aaron Molinas y Darío Benedetto.

River Plate: Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Esequiel Barco, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, y Julián Álvarez.

DATOS DEL CLÁSICO BOCA VS RIVER

Boca y River se enfrentaron en 257 veces. El Xeneize ganó 89 partidos y el ‘Millonario’ 84. Igualaron en otras 84 veces.

El árbitro principal será Darío Herrera y estará acompañado por las líneas Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá. El cuarto asistente será Facubndo Tello.

Sebastián Battaglia y Marcelo Gallardo se han enfrentado una sola vez como técnicos de Boca y River, respectivamente. El ‘Muñeco’ se llevó el triunfo 2-1 en el 2021. Además, como jugadores no se sacaron diferencias tras protagonizar tres empates.

