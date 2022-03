Miguel Araujo sobre el Perú vs Uruguay: “Hicimos historia en otros países, esperemos que esta no sea la excepción”

El peruano anotó en la última fecha de la segunda división de Países Bajos. Foto: FPF.

Miguel Araujo habló desde Países Bajos y se refirió a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El central, que jugará este sábado defendiendo al FC Emmen y luego viajará a Perú para unirse a los entrenamientos de la selección peruana, se refirió al vital compromiso ante Uruguay, donde espera hacer historia como en otras ocasiones.

“Como todos los peruanos queremos ir de manera directa al mundial. Pienso que con el esfuerzo y compromiso de los once que saldrán a la cancha y los que ingresarán, vamos a sacar un buen resultado, pero primero hay que mentalizarnos e ir bien enfocados. Ya hicimos historia en otros países en donde no habíamos ganado, lo hicimos y esperemos que esta vez no sea la excepción”, comentó en Radio Ovación.

Además, se refirió al aporte de los seleccionados del exterior y dijo que ve los dos partidos como finales. “Las sensaciones son duras, porque serán dos finales como fueron todos los partidos de estas Eliminatorias. Ahora los que jugamos afuera nos sumaremos a la selección para ponernos aptos y poder meternos en estos dos encuentros que los jugaremos como verdaderas finales”.