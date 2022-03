Real Madrid vs Barcelona: día, hora y canal del clásico de España por fecha 29 de LaLiga Santander

Real Madrid vs Barcelona: día, hora y canal del clásico por LaLiga Santander de España.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO. ‘Merengues’ y ‘azulgranas’ se verán las caras por el clásico de España en uno de los encuentros más atractivos del fútbol mundial. En esta nota revisa el día, hora y canal del partidazo. ¡Toma nota para que no te pierdas ninguna incidencia!

La cita será en el Estadio Santiago Bernabéu, que hace poco fue escenario de una histórica remontada en Champions League. Los de Carlo Ancelotti eliminaron a PSG de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, y pusieron su nombre en cuartos de final del certamen internacional. Habrá gran marco.

Real Madrid y Barcelona juegan este domingo 20 de marzo, en duelo válido por la jornada 29 de LaLiga Santander. La transmisión estará a cargo de DIRECTV y DIRECTV GO. Pero también podrás seguir el minuto a minuto de Infobae, que traerá todos los videos del enfrentamiento. Cobertura total.

Los ‘blancos’ acumulan 4 triunfos al hilo en el torneo doméstico. El último fin de semana se impusieron 3-0 ante Mallorca fuera de casa, con goles de Vinicius y Karim Benzema (doblete). El último salió sentido y lo esperarán hasta último momento para tenerlo en el clásico.

Real Madrid es el actual líder de LaLiga Santander. Acumulan 66 puntos, 10 más que el segundo, Sevilla. Barcelona, por su parte, es tercero con 51 unidades. Gran ventaja de los locales para afrontar con cierta tranquilidad la liga.

Los ‘culés’ llegan entonados al juego con Real Madrid. Esto tras clasificar a cuartos de final de Europa League tras superar a Galatasaray de Turquía. Pedri y Aubameyang anotaron en dicho encuentro en Estambul.

¿Y cómo está en LaLiga Santander en cuanto a resultados? Curiosamente, al igual que su eterno rival: 4 victorias consecutivas. El pasado sábado goleó 4-0 a Osasuna con tantos de Ferran Torres (doblete), Aubameyang y Riqui Puig. Tenemos partidazo.

Divertido juego entre Courtois y Vinicius previo al Real Madrid vs Barcelona. (Video: Club Real Madrid).

HORARIOS DEL REAL MADRID VS BARCELONA

- México / 2:00 p.m.

- Perú / 3:00 p.m.

- Colombia / 3:00 p.m.

- Ecuador / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 4:00 p.m.

- Venezuela / 4:00 p.m.

- Bolivia / 4:00 p.m.

- Chile / 5:00 p.m.

- Paraguay / 5:00 p.m.

- Uruguay / 5:00 p.m.

- Argentina / 5:00 p.m.

- Brasil / 5:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS BARCELONA

- Argentina / DIRECTV.

- Bolivia / DIRECTV.

- Brasil / Star+.

- Colombia / DIRECTV.

- Chile / DIRECTV.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Ecuador / DIRECTV.

- México / Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay / DIRECTV.

- Perú / DIRECTV.

- España / Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 1.

- Uruguay / DIRECTV

- Venezuela / DIRECTV.

SEGUIR LEYENDO: