Universidad San Marcos: ¿Por qué se anuló el examen de admisión?

Miles de postulantes acudieron al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el último 12 de marzo para rendir el examen de admisión. Horas después, algunos ya celebraban su ingreso a la reconocida casa de estudios, pero en las redes sociales empezaron a publicarse pruebas de una supuesta filtración de la prueba. Aunque en un inicio, la oficina de admisión calificó esto como un “intento de desprestigio”, tras varios días de polémica, la rectora Jeri Ramón confirmó que las pruebas del proceso de admisión 2022-II quedaban anuladas.

“ Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen ”, señaló en una conferencia de prensa que ha recibido tanto aplausos como críticas pues el hecho reveló la falta de seguridad en un proceso tan importante para la comunidad universitaria.

Rectora Jerí informó la anulación del examen de admisión de la UNMSM. Video: Facebook

Pocas horas después de conocerse la filtración de la prueba, la oficina de admisión de la universidad anunció que había solicitado la intervención del Ministerio Público “para el inicio de las investigaciones para determinar las responsabilidades e iniciar la acción penal si corresponde”. Hasta el momento se desconoce cuál ha sido la participación de las autoridades para resolver el escándalo ocurrido durante el proceso de ingreso a una de las mejores universidades del país.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, declaró la rectora durante una conferencia de prensa.

IMÁGENES FILTRADAS

La noche del 12 de marzo una primera publicación de un usuario identificado como Josue Vásquez mostraba imágenes de un chat a donde habían algunas de las preguntas que formaban parte de la prueba de ingreso. Sin embargo, el dato que llamó más la atención fue la puntuación idéntica de varios postulantes. Greycy Lyliana Quintos Vilchez y Jwen Lizeth Quintos Vilchez, dos supuestas hermanas que postularon a la carrera de Medicina humana contaban con exactamente el mismo puntaje.

Denuncian supuesto fraude en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Sin embargo, este no sería el único caso de puntaje idéntico. Gean Manuel Antonio Ruiz Ccasa, Evelyn Shirley, Sucasaire Sucasaire y Edu Ferdinan Baca García obtuvieron los tres 1915.5000 puntos, logrando así posicionarse en los primeros puestos. En el caso de este último, la mencionada publicación dio cuenta de que en el examen anterior, el postulante apenas logró 800 puntos. “¿Qué mafia está detrás de esto?¿Qué mafia hace que dejen entrar celulares al examen?”, se pregunta quien publicó las supuestas pruebas de fraude.

Los siguientes tweets daban cuenta de varios mensajes similares enviados a diversos números de quienes serían postulantes. A estos se les ofrecía el servicio de ayuda para garantizar el ingreso asegurando que ya se venía realizando la misma práctica en oportunidades pasadas. “Nosotros somos un grupo de estudiantes y profesores que ayudamos a asegurar tu vacante a la carrera que estés postulando con un método seguro ya probado anteriormente en otras universidades”, se lee en una de las conversaciones publicadas en redes sociales.

Denuncian supuesto fraude en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

En otra de las supuestas conversaciones filtradas se logra leer cómo quien ofrece el servicio asegura que el pago se realiza luego de que el postulante y la familia verifiquen el ingreso. “Mi persona y mi grupo vamos a apoyar en el examen de admisión ordinario. Tendremos el examen horas antes que ustedes y se transmitirá las claves por medio de unos equipos nanotecnológicos”, dice otra conversación.

Las autoridades universitarias no han confirmado si han tomado precisamente estas pruebas a consideración para la anulación de la prueba, tan solo se limitaron a señalar que “San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes”.

