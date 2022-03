San Marcos: usuarios critican a rectora tras anulación del examen de admisión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha vuelto a hacer historia, pero no por las razones que seguramente esperaba. Tras las denuncias sobre supuesto fraude en la prueba de ingreso llevada a cabo el último fin de semana, la rectora Jerí Ramón anunció que se declaraba la nulidad del proceso de admisión 2022-II. La noticia causó revuelo entre quienes buscaban un cupo en dicha casa de estudios, así como en redes sociales donde los usuarios lamentaron lo sucedido, en especial aquellos vinculados a la universidad.

El exrector de la UNMSM y director del Lugar de la Memoria, Manuel Burga, aseguró sentirse triste por la noticia, sobre todo por aquellos que sí lograron ocupar una vacante de manera legítima. “Solicito a las autoridades competentes esclarecer lo sucedido y sancionar a los culpables”, se lee en su publicación en Twitter. Cabe recordar que tras la denuncia de una supuesta filtración del examen, la casa de estudios anunció la intervención del Ministerio Público “para el inicio de las investigaciones para determinar las responsabilidades e iniciar la acción penal si corresponde”.

Marcel Velásquez, profesor de la universidad y autor del libro “Los hijos de la peste”, también compartió la noticia a través de las redes sociales y aseguró que la UNMSM se encuentra “en su hora más difícil. Como profesor, pido disculpas a todos los postulantes por este fracaso institucional”, escribió. Hasta hace una semana, la oficina de admisión de San Marcos, a través de un comunicado, afirmaba que el software que utilizó para la prueba confirmaba “la imposibilidad de la filtración del examen de admisión”.

“¿Cómo quedan los postulantes que obtuvieron su ingreso legal al UNMSM?”, escribió la presentadora de noticias Fátima Chávez quien ha sido estudiante de la mencionada universidad. Además, recordó la participación de la rectora en los intentos por realizar cambios a la reforma universitaria desde el Congreso y la señaló como responsable de la incertidumbre en la que se encuentran los postulantes. La propia Jerí ha confirmado que se suspenden las pruebas hasta nuevo aviso. “El pago (por concepto de derecho al examen de admisión) de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”, explicó.

Quien fuera el presidente de la Comisión de alto nivel para la reforma política, Fernando Tuesta, también culpó a la actual administración de la Universidad San Marcos por la crisis que hoy atraviesa. Además de los estudiantes, mostró su preocupación por la imagen que proyectará la casa de estudios a nivel nacional e internacional. Según las denuncias hechas el mismo día del examen, las personas detrás de la filtración de la prueba serían tanto estudiantes como profesores de la misma universidad. Estos aseguraban el ingreso “con un método seguro ya probado anteriormente en otras universidades”, se lee en las conversaciones publicadas.

La periodista Paola Ugaz también compartió el anuncio realizado por la rectora Jerí y afirmó estar a la espera de una nueva programación de la prueba lo más pronto posible. “Y que valore, ahora sí, la importancia de la Sunedu para elevar la calidad universitaria”, escribió desde su cuenta de Twitter. Esta última mención recuerda el apoyo de la autoridad universitaria al proyecto de ley que busca dar una segunda oportunidad a universidades no licenciadas y regresar a un modelo parecido al de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, fueron las palabras de la rectora Jerí para justificar la decisión anunciada.

