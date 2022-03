Conoce la receta peruana para hacer tallarines con atún a la italiana

Tallarines con atún a la italiana. Composición Infobae.

La receta del día llegó para comerlo en familia. Una nueva receta de pasta pero con otro estilo para poner a prueba tus habilidades culinarias y cercanía con la cultura culinaria de Italia. Esta vez con el pescado presente en los fideos, nos referimos al atún, que es nutritivo y muy frecuente para un plato dietético o cuando se debe almorzar rápido. Es momento de cocinarlo con tus propias manos junto a los tallarines, siempre manteniendo el estilo italiano.

En esa línea, Acomer.pe te presenta una receta práctica para que te salga los tallarines deliciosos y puedan ponerte a prueba en tu situación actual con la comida en base al atún. Recuerda que debes compartirlo con tus familiares para seguir en línea en los comentarios al recibir. Apunta los ingredientes en orden y sigue paso a paso en la preparación con el pescado.

INGREDIENTES

- Tallarines - 250 (gramos)

- Atún en conserva - 1 (lata)

- Albahaca - 1 (puñado)

- Tomate - 1 (unidad)

- Ajo - 1 (diente)

- Aceite de Oliva - (al gusto)

- Sal y Pimienta - (al gusto)

PREPARACIÓN

- Retirar semillas del tomate y cortarlo en cubos, reservar.

- Cortar albahaca en tiras, como se ve en el video, reservar.

- Cortar un diente de ajo en láminas delgadas, reservar.

- Retirar el aceite de la conserva de atún, reservar.

- Cocinar pasta según el tiempo indicado en el empaque hasta que quede al dente, reservar.

- En un bowl grande, agregar la pasta caliente, los cubitos de tomate, la albahaca y el diente de ajo en láminas, agregar un buen chorro de aceite de oliva, el atún en conserva y sal y pimienta al gusto. Integrar y servir caliente.

- Puedes acompañar esta pasta con un poco de queso parmesano recién rallado para darle un toque más italiano. Es de acuerdo a tu preferencia.

VIDEO EXPLICATIVO

Tallarines Con Atún A La Italiana | Video: Acomer.pe.

BENEFICIOS DE LA PASTA

Según La Vanguardia, su alto valor energético lo hacen un alimento idóneo para personas que realizan una alta actividad física. Además, los hidratos son de absorción lenta por lo que la energía se libera poco a poco. Por otro lado, el contenido en fibra de la pasta ayuda a regular el tránsito intestinal y combate problemas de estreñimiento.

No obstante, su alto aporte en gluten hacen que no sea un alimento apto para celíacos, a no ser que se consuma una variedad que no contenga esta sustancia. Incluso con más propiedades se basa en generar una digestión más lenta y fácil, lo que hace que sea menos pesada.

Por otro lado, de acuerdo con Pastas Doria, la pasta contiene hidratos de carbono para que el cuerpo funcione correctamente conocidos como azúcares o glúcidos. Tiene un gran porcentaje de hierro en donde el mineral interviene en procesos orgánico de todo el cuerpo para lo siguiente:

- Ayuda en la formación de los glóbulos rojos.

- Participa en el transporte de oxígeno en la sangre.

- Es un aliado de la concentración y de las funciones cognitivas.

Además, el portal señala que la pasta contiene vitamina A, ácido fólico y zinc. Esto último permite la intervención en la síntesis de ADN, buena cicatrización, entre otros.

