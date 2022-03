Centro de Lima: Ciudadanos ayudan a heladero a recuperar carrito confiscado por fiscalizadores

Cercado de Lima: Ciudadanos ayudan a heladero a recuperar carrito confiscado por fiscalizadores.

En Centro de Lima, varios ciudadanos salieron en defensa de un vendedor de helados y evitaron que un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Lima le decomisen su carrito con los productos dentro.

Todo el accionar del grupo de fiscalizadores quedó registrado en vídeo. En las imágenes se observa como el joven heladero transitaba cerca de la plaza San Martín cuando los trabajadores de la comuna lo rodean, le arrebatan su herramienta de trabajo y la meten a un camión.

Cuando el vehículo se disponía a arrancar, el heladero se prendió con todas sus fuerzas a uno de sus lados para evitar que se lleven su carrito con las golosinas. Fue entonces que varios ciudadanos se acercaron a auxiliarlo y comenzaron a reclamar a los fiscalizadores por su abusiva forma de operar.

Tras varios segundos de forcejeos, el personal de la Municipalidad de Lima se rindió en sus intentos y le devolvió su carrito heladero al joven, quien rápidamente se fue. En el clip, publicado en TikTok y difundido en Twitter, se escucha a las personas que lo ayudaron abogar en su defensa.

“Oye, no seas malo, déjalo. Rateros déjenlo, devuélvele su carro, es su herramienta de trabajo”, se escuchó decir a los testigos, minutos antes de evitar que se le quiten.

En redes sociales, diferentes usuarios resaltaron la reacción de las personas y cuestionaron la actitud que tienen los fiscalizadores con los vendedores ambulantes que no tendrían para pagar “coimas” a las autoridades para que no les decomisen sus puestos callejeros. “Una mafia puede comprarlos y coimear a los serenos. Un simple heladero no, esa es la diferencia”, comentó uno de los usuarios.

“Mafias construyen almacenes ilegales en Barrios Altos, mafias controlan comercio informal en Mesa Redonda, trafican terrenos en zonas de conservación, etc. Pero la gestión de Muñoz, prefiere actuar contra los heladeros. Muy abusivo y cobarde el alcalde fantasma de Lima”, se lee en otro tuit.

Asimismo, otros cibernautas arremetieron contra el alcalde de la capital, Jorge Muñoz, por no operar de la misma forma ante empresas que tampoco tienen autorización para operar. “Heladero trabaja sin licencia: decomiso de su herramienta de trabajo, golpes, mentadas de madre. Play Land Park opera sin licencia y máquinas defectuosas y casi mata a niño: multa irrisoria y respeto de su propiedad privada”, tuiteó otra persona.

Por su parte, la regidora metropolitana de Lima, Jessica Huamán, solicitó al gerente de Fiscalización y Control, Jonathan Ríos, la información detallada de lo sucedido esta mañana en la Plaza Martín.

“Indignante accionar en contra de personas que se ganan la vida honradamente. Accionar considerado abusivo por muchos, que no debería repetirse en ninguna parte del país y debería repudiarse por las diferentes autoridades”, publicó en su Twitter.

“¿Cuáles fueron las razones por las cuales se procedió a decomisar el objeto de trabajo del vendedor de helados? ¿Cuál era la falta que estaba realizando el vendedor de helados? ¿Bajo qué protocolos está estipulado la forma en la que se decomisa el objeto de trabajo del vendedor de helados?”, dice el documento.

Municipalidad de Lima.

