¿Alberto Fujimori puede dejar el país una vez que sea liberado? Su abogado lo niega

Abogado de Alberto Fujimori asegura que no se escapará. VIDEO: Canal N

Luego de conocerse la pronta liberación de Alberto Fujimori, tras el fallo del Tribunal Constitucional que restituye su indulto presidencial otorgado en el 2017, aparecieron rumores de una posible salida del país del expresidente. Incluso se barajaba la posibilidad de un viaje a Japón, apenas salga de prisión.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, negó esa posibilidad. En canal N comentó que desde que se tomó conocimiento de su liberación, hubo comentarios dirigidos a saber si realizará algún tipo de viaje, pero no. Y aseguró que lo puede ratificar porque ha venido trabajando de manera exhaustiva con la familia. “El señor no se va a fugar, no se va a escapar. Nunca ha tenido esa intención”, precisó.

Agregó que en este momento no han sido notificados con la sentencia del Tribunal Constitucional, “pero en caso se ejecutara y existiese una revocación del indulto, el señor Fujimori tendría impedimento [de salida], lógicamente”. A menos que posteriormente exista algún otro proceso judicial en trámite que permita su salida del país.

Respecto a los tiempos de los trámites para que Fujimori pueda salir en libertad y dejar su prisión en el fundo Barbadillo, Riera reiteró que están a la espera de la notificación. Espera que esto se produzca en los próximos días. Podría ser el fin de semana, pero en la web del TC se señala que los votos indicados se publicarán en el portal y se notificarán en su oportunidad. Por lo que el abogado dijo que hay que ser respetuosos.

El siguiente paso, una vez notificados, es que se va a tener que remitir todo al juzgado para que se pueda ejecutar la sentencia. En los próximos días, lunes, martes o miércoles podría llegar la notificación y el trámite en el juzgado puede tomar 3 días más. “En una semana confiamos en que salga en libertad. Se entiende la carga procesal, pero es probable que a finales de la próxima semana”, argumentó.

PRONUNCIAMIENTO “APRESURADO”

Más temprano, Riera indicó que el pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expresa su preocupación por la decisión de restituir el indulto al expresidente, fue apresurado pues aún no se conoce el íntegro de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Como se recuerda, la CIDH expresó hoy su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori, indicando que este fallo afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Fue muy apresurado este pronunciamiento, teniendo en cuenta que tiene que prevalecer el respeto y derecho al debido proceso, un órgano internacional adelantó su preocupación por algo que tenemos, no tenemos la parte considerativa (de la sentencia)”, dijo en Canal N.

En ese sentido, instó a esperar un pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional porque adelantar posición, “podría lesionar los derechos de una persona”.

Asimismo, refirió que la familia está más preocupada por el estado de salud de Fujimori, tratándose de una persona mayor, que depende del oxígeno y su presión es elevada.

“Él (Fujimori) está delicado de salud, esperando con tranquilidad este tema, pero si es liberado está pendiente ver en cuál de los domicilios de sus hijos se queda y estamos coordinando para que pueda acomodarse al estado de salud que tiene”, agregó.

