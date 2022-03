¿Indulto a Alberto Fujimori es legal? Esto dicen cuatro constitucionalistas tras el polémico fallo del TC

Alberto Fujimori a la salida de un hospital en Lima, el jueves 4 de enero de 2018. | Foto: AFP / Luka Gonzales

Este 17 de marzo, el Tribunal Constitucional falló a favor del hábeas corpus que buscaba la nulidad de la sentencia de la Corte Suprema, que anulaba el indulto a Alberto Fujimori. Además, se restituyó el indulto al exmandatario.

De esta forma, la noticia ha inspirado altos cuestionamientos y dudas, por lo que aquí te contamos qué dicen cinco abogados constitucionalistas sobre el tema:

ÓSCAR URVIOLA

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, aseguró que el análisis del TC es de constitucionalidad, “es decir, un análisis en abstracto y además desde la Constitución y no desde otra perspectiva”.

“El TC ha considerado la situación a lo que dispuso la CIDH. La CIDH no anuló el indulto, lo pudo hacer, se reservó que sea la jurisdicción interna constitucional sobre la validez o no del indulto”, señaló Urviola.

Sobre el proceso en sí, el abogado explicó que la resolución emitida por el TC va contra las resoluciones de la Corte Suprema, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera que sea el Poder Judicial que evalúe la legalidad del indulto.

“Se concedió el indulto, y en todo caso las vías que se ejercitaron para conseguir su revocación, que fueron las que se iniciaron en control de convencionalidad ante la CIDH y que el PJ, indebidamente en la jurisdicción de ejecución constitucional cuando ya había cumplido los trámites correspondientes a los delitos por los cuales se le sentenció, anuló la resolución que concedió el indulto. Precisamente, en contra de esas resoluciones, en primera y segunda instancia, se interpuso el habeas corpus, que hoy llegó al TC”, detalló.

LUCIANO LÓPEZ FLORES

El abogado constitucionalista Luciano López Flores explicó en su cuenta de Twitter que el fallo del TC es irregular, y además no se ha publicado la sentencia.

“En el comunicado señala el TC que restituyó vigencia de indulto fraudulento que PPK le otorgó a Fujimori. Por ese hecho, Kenji, PPK y varios ministros fueron acusados el 2021, motivo por el cual afrontan proceso penal. ¿Cómo el TC va a validarlo si es materia de acusación?”, señaló.

López Flores sostuvo que “en la consulta de expedientes figura que el hábeas corpus fue planteado contra el Poder Judicial. Y tiene sentido porque el indulto fue dejado sin efecto por la Corte Suprema al ejercer control de convencionalidad”.

Resaltó que el “hábeas corpus contra la resolución judicial es, siempre, anulatorio”.

“En castellano: Que deja sin efecto la resolución judicial objeto de cuestionamiento para que los jueces vuelvan a resolver. El TC así lo ha dicho varias veces”, indicó.

“Entonces, que en el comunicado el TC diga que ha restituido los efectos del indulto en un hábeas corús contra resolución judicial (cuando solo debió anular la resolución judicial para que los jueces vuelvan a resolver), suena irregular”, agregó.

Finalmente, López Flores instó al TC a publicar el fallo cuanto antes y agregó que lo que anuncia el organismo en su comunicado es “escandaloso e indignante”.

“Aunque suene polémico, habría tela por cortar si fuera un hábeas corpus que busca que por su avanzada edad y enfermedades, Fujimori cumpla condena en casa. Pero lo que anuncia en su comunicado el TC es escandaloso e indignante. Estoy de vacaciones, pero me sumo a la protesta”, concluyó.

OMAR CAIRO

El abogado constitucionalista Omar Cairo señaló que el fallo del Tribunal Constitucional podría provocar que el Perú sea visto como un violador de Derechos Humanos. También indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede hacer un control de ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta.

“Esta vez creo que no podría decirle al Perú que internamente lo arregle porque el TC es ya la máxima instancia en la materia (...). Lo que haría la Corte es declarar nula o ineficaz la sentencia del TC y sancionar al Estado peruano por incumplir una sentencia de la Corte Interamericana”, advirtió a Convoca.pe.

“¿Qué tipo de sanción habría? Declararía que [el Estado] ha incurrido en responsabilidad internacional. Internacionalmente, el Perú quedaría como un violador de Derechos Humanos”, agregó.

JOSEPH CAMPOS TORRES

El abogado constitucionalista Joseph Campos Torres señaló que el Tribunal Constitucional no debió restituir el indulto a Alberto Fujimori, que no le correspondía. Afirmó que el caso de la revisión del hábeas corpus, solo debía señalar si era correcta la resolución del Poder Judicial o no.

“Lo que le dieron para revisar es ‘Señores del Tribunal Constitucional, ¿esta resolución que anula el indulto está bien o está mal?’”, dijo en conversaciones con Red de Comunicación Regional

“Lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional es que ha ido por encima de sus posibilidades”, agregó.

GERTIN BARTUREN

El abogado constitucionalista declaró en LP Noticias y señaló que este fallo genera una situación de contradicción entre las instancias autónomas del Estado.

“Ahí habría pues una cierta contradicción de que el mismo Estado peruano esté en contra de una resolución del Estado, porque por más que sean organismos autónomos forman parte del mismo Estado peruano”, declaró.

El abogado también confirmó que el Poder Ejecutivo solo puede acudir a las instancias internacionales para revertir el fallo del TC. Esto porque esta es justamente la máxima instancia en justicia del país.

Además, explicó que este indulto no tiene por qué eximir a Alberto Fujimori de no pagar las reparaciones civiles, las cuales no ha pagado. Señaló que la única razón por la que se le exoneraría este importante pago es en caso de fallecimiento.

