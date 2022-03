Roberto Sánchez del Mincetur: “Necesitamos un Tribunal Constitucional que sea probo”

| Foto: Andina

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, indicó que el gobierno viene analizando las medidas que tomará de cara al fallo del Tribunal Constitucional (TC) donde se ordena la restitución del indulto a favor de Alberto Fujimori.

“Las acciones concretas del gobierno serán anunciadas en las próximas horas, eso le corresponde a la evaluación propiamente al ministro de Justicia y al presidente. Pero no podemos entrar en pánico y desesperación. Hay que actuar como un Estado que mire a todos sus peruanos, por más desencontrados que estemos. Necesitamos que el perdón y la justicia sea una realidad para todos”, aseveró.

Agregó que la justicia que repara, la que deriva del perdón, de la reconciliación, no es una realidad legal jurisdiccional ni política en el país. De ahí que se reafirma “la necesidad de que la justicia por ese tipo de razones encontradas no tenga eco en algunas de las entidades como por ejemplo el TC”.

Si bien señaló que respetan al máximo ente de justicia constitucional, así como respetan todas las instituciones del país, piden también la legitimidad de interponer todos los razonamientos, todos los recursos para tener sentencias que reparen con justicia de verdad, y no exista ese sentimiento de indignación que sentimos muchos peruanos, mencionó el ministro a título personal, sobre todo porque aún hay cientos de familias que siguen buscando como fantasmas a sus muertos y vemos que hay muchas personas víctimas sin reparación.

“Claro que llamamos a la reconciliación, al encuentro, no atizamos odios, pero la justicia tiene que ser plena. En ese sentido puedo referirles que el gobierno está evaluando las posturas diversas, que el viceministro de Justicia ya declaró, con la claridad que la justicia y la jurisprudencia dará la razón al sentimiento nacional del país”, manifestó.

Respecto a lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre que el TC debe desaparecer, Sánchez indicó que entiende la postura emotiva y legítima que ha tenido el ciudadano y premier y resaltó que es una opinión personal. “Uno también se molesta cuando nuestras instituciones que deben velar por nuestros derechos no nos asisten, qué sentido tiene”, apuntó. Sin embargo, dijo que se debe actuar con objetividad.

El Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional tienen sus funciones. Ante ello, si pensamos que no estamos en resguardo y en protección, el ministro indica que tenemos instituciones supras que también pueden regular y ordenar.

Sobre las manifestaciones de las personas que se expresan en contra de la libertad de Fujimori, expresó que hay un sentimiento respetuoso de paz social de la gente en la calle que sale indignada. Precisó que estamos afrontando un momento muy crítico y se necesita hablar con claridad y apelar a todos los mecanismos que faculta el derecho para que la justicia sea una realidad en nuestro país.

“En el fondo, el mensaje es que necesitamos un Tribunal Constitucional que no tenga vencida su responsabilidad, necesitamos uno que sea probo, donde las personas elegidas en un proceso democráctico meritocrático justo sean escogido no por un Congreso que no da la talla, sino por la probidad de su ética , el temple democrático que necesita el país. El TC debe ser una entidad que promueve encuentro y paz”, puntualizó Sánchez

Añadió que en las próximas horas necesitamos ser sensatos, tener mucha paz y nada de odio, para que la justicia sea una realidad y se vaya eliminando esa fractura histórica de desencuentros que hoy no necesitamos.

SOBRE SALAVERRY

En otros temas, el titular del Mincetur también se refirió a la designación de Daniel Salaverry como consejero presidencial, luego de su fallida designación en Petroperú. “El presidente toma sus decisiones, si hay un consultor como Salaverry habrá un espacio donde pueda de manera honorífica apoyar. Pero no estamos hablando de puestos vinculantes para tener asuntos públicos en decisión”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO: