Viral en TikTok: joven postula a trabajo y recibe correo por error donde dice “Vamos a rechazarlo”

TikTok. (Foto: C

Un joven se hizo viral en redes sociales luego de publicar un mensaje que lo entristeció luego de haber postulado a un trabajo. Llegó a comparar el mensaje con lo que sería una ruptura amorosa, demostrando el dolor que sintió.

Y es que las experiencias en la búsqueda de empleo no siempre son buenas, de hecho con la aparición de la pandemia a causa de la COVID-19, muchas personas alrededor del mundo perdieron su trabajo y quedaron desempleados. Es por ello que la búsqueda por la inserción labora ha sido constante.

Y ese es el caso de Alexander Richard, un joven estadounidense que se encontraba buscando un empleo, pero en el camino se cruzó con una respuesta que terminó “rompiéndole el corazón”.

“Sí, las rupturas amorosas duelen y todo lo demás, pero... ¿alguna vez han recibido emails de RR.HH. que hablan sobre por qué no quieren contratarte?”, preguntó el joven, quien ya cuenta con más de 3.4 millones de vistas en su video viral de TikTok.

Según contó el Alezander, quien es oriundo de Nueva York, postuló a un trabajo en una compañía local y al poco tiempo de haberse presentado, recibió por error un correo electrónico del área de Recursos Humanos que simplemente no debió leer , ya que el contenido lo devastó.

“Bueno, eso interesante, así hay que rechazarlo”, se lee en el correo que habría sido enviado por la empresa.

MOTIVOS DEL RECHAZO

Ante la curiosidad y pedido de diversos usuarios, Alexander contó todos los detalles de lo que habría sucedido para recibir ese mensaje.

Resulta que segùn la empresa le habrían enviado un correo a Alexandder donde lo citaban a una entrevista de trabajo y esto habrìa ocurrido en màs de una ocasión, pero Richard indicó que esto no sería cierto y como prueba de ello, adjuntó capturas de pantalla.

Por lo que el joven dedujo que la empresa habrìa tenido la intención de enviar la cita pero que nunca lo hizo; sin embargo, este error le harbía costado el ser rechazado

“Supuestamente me habían enviado una hora de entrevista para esta empresa, nunca la recibí y volví a solicitarla más tarde y este correo electrónico me demostró que habían pensado que me habían enviado la hora de la entrevista y no lo hicieron y no fue mi culpa”, dijo Alezander en respuesta a las preguntas por parte de los usuarios.

El joven no dudó en contactarse con la empresa mediante correos electrónicos para dejar en claro que nunca le había llegado mensaje alguno.

“Llegué a casa, lo volví a leer y me di cuenta de que decían que nunca me presenté a todos, así que les envié capturas de pantalla concretas”, añadió.

Segùn dijo, la empresa que es una cafetería se encuentra en Nueva York.

En la actualidad él se encuentra trabajando y suele ser muy amable y pese a los comentarios de las personas, él sigue siendo un gran trabajador, segùn sus propias palabras.

¿CÓMO FUNCIONA TIKTOK?

La aplicación, que se descarga de manera gratuita, permite subir videos y grabar desde la misma plataforma. Está disponible para iOS y Android. Para crear un perfil primero hay que iniciar sesión con el usuario de Line, Talk, Twitter, Gmail, Instagram o Facebook. Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio y Addison Rae son las tiktokers más famosas con un gran número de seguidores.

SEGUIR LEYENDO