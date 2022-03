Perú vs. Uruguay: Ángelo Campos y su broma cuando le preguntan por la ‘celeste’ previo a Eliminatorias Qatar 2022

Ángelo Campos no pudo evitar hacer una broma cuando le preguntaron sobre la selección de Uruguay.

Ya queda poco para que la selección peruana enfrente a Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022. Por ello, Ángelo Campos, quien brindó una entrevista, fue consultado por la ‘celeste’ y el arquero de Alianza Lima no desaprovechó la oportunidad para trolear al periodista.

“¿Cómo ves a Uruguay?”, fue la pregunta. A lo que el ‘Mono’ respondió: “Con los ojos” y estalló en risa junto al entrevistador. “Tenía que hacerla, tenía que hacerla”, repitió entre carcajadas.

Esto rebotó en la prensa internacional y tuvo muchos comentarios negativos. Puesto que algunos usuarios en redes sociales interpetraron su broma como una falta de respeto para el conjunto ‘charrúa’. No obstante, el integrante de la ‘bicolor’ no lo hizo con ese propósito.

Campos es uno de los tres arqueros convocados por Ricardo Gareca para estos dos últimos partidos por clasificatorias. El guardameta de 28 años viene siendo considerado por el ‘Tigre’ desde finales del 2021. No obstante, hasta el momento, no ha podido debutar con la camiseta del ‘equipo de todos’.

Ángelo Campos fue consultado por la selección uruguaya y su respuesta puso a reír a todos.

EL OBJETIVO DE LA ‘BICOLOR’

Ángelo Campos habló con RPP sobre el objetivo de la selección peruana en esta última doble fecha, donde se definirá la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Los ‘incaicos’ viajarán primero a Uruguay y después cerrarán su participación con Paraguay en Lima.

El portero ‘blanquiazul’ afirmó que, dentro de los planes del equipo nacional, prefiere evitar el repechaje. “El grupo va por todo. Tenemos en mente el objetivo de la clasificación directa y apuntamos a eso. Tenemos que ir a la cancha por eso”.

“Cuando uno viene a trabajar a la selección peruana uno es consciente de que se pone la camiseta de todos. Hay que trabajar y crecer en cada convocatoria. Yo siempre me preguntaba cómo sería ser convocado, qué se sentirá vestir la camiseta de la selección o ir a la Videna. Yo sabía que en algún momento los sueños se cumplen”, declaró sobre la oportunidad de ser convocado una vez más.

Por último, se refirió a la posibilidad de reemplazar a Pedro Gallese en caso quede suspendido por acumulación de amonestaciones. “Pedro Gallese ha venido manejando muy bien la tarjeta amarilla, pero si se me da la oportunidad, uno tiene que estar preparado para dar todo por la camiseta”.

Foto: FPF

PERÚ VS. URUGUAY

La ‘blanquirroja’ jugará su penúltimo partido con la selección uruguaya en estas Eliminatorias Qatar 2022. El partido está programado para el próximo jueves 24 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo.

Ricardo Gareca no tiene ninguna baja sensible en su plantel y podrá contar con sus mejores armas para tratar de lograr una hazaña más de visita. Es más, muchos de sus pupilos llegarán en un gran momento, algo que no ocurrió con muchos en la última jornada doble.

Perú se ubica en quinto lugar a un solo punto de Uruguay, por lo que el ganador de este duelo sacará una amplia ventaja y tendrá medio pie en la próxima Copa del Mundo.

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE PERÚ Y URUGUAY POR ELIMINATORIAS

Mundial Qatar 2022: Perú 1-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Perú 2-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 1-2 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4-2 Perú

Mundial España 2010: Perú 1-0 Uruguay

Mundial España 2010: Uruguay 6-0 Perú

Mundial Alemania 2006: Perú 0-0 Uruguay

Mundial Alemania 2006: Uruguay 1-3 Perú

Mundial Corea-Japón 2002: Perú 0-2 Uruguay

