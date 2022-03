Pedro García: “Carlos Bilardo fue protagonista de hechos emparentados con la trampa. Era el antifútbol”

Pedro García habló del lado B de Carlos Bilardo el día de su cumpleaños 84.

El último miércoles 16 de marzo, Carlos Bilardo cumplió 84 años y en Argentina le rindieron muchos homenajes, sobre todo en los programas deportivos. Y no es para menos, pues los sacó campeón del Mundo en 1986 con Diego Maradona como principal figura. Sin embargo, no todos lo ven desde la tribuna popular del elogio.

Pedro García, por ejemplo, habló del lado B del extécnico argentino. Y si bien reconoció las grandes cualidades del ‘Doctor’, también recordó todas las ‘mañas’ que hizo a lo largo de su carrera. Él lo llamó “trampa”. Conoce todo lo que dijo en al programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

“Con Bilardo me pasa un cosa ambivalente. Es un enfermo de la dirección técnica, un obsesivo de la táctica, un desquiciado de lo que es el repaso para lograr algo parecido a la perfección defensiva... así fue campeón Mundial”, arrancó el reconocido periodista deportivo.

“Me causa fascinación Bilardo porque me remite al mejor Maradona. El mejor Maradona de todos fue dirigido por Bilardo. Y reconociéndole su rigor, repaso táctico y enfermedad de ver todo el fútbol del mundo para poder plantear lo que planteaba... tenía una videoteca increíble cuando no había YouTube. Era un anticipado a la obsesión por ver a los rivales”, continuó.

“Sin embargo, Bilardo fue protagonista de hechos emparentados con la trampa. No quiero usar otra palabra . Y te cito un par: un entrenador que le dice a su kinesiólogo ‘písalo al rival’, a mí no me gusta. Tampoco me gusta que en un Mundial, el equipo de Bilardo, porque él tuvo que ver, le acerquen a Branco (jugador de Brasil) un bidón con somnífero. Eso es trampa”, lanzó Pedro García.

Pedro García, ácido sobre Carlos Bilardo en 'Al Ángulo'. (Video: Movistar Deportes).

“Tampoco me puedo olvidar que, viendo un partido Perú vs Argentina por el pase al Mundial (junio del 1985), cuando si la ‘bicolor’ ganaba en Buenos Aires clasificaba directo... en ese encuentro, el que había sido el mejor en la ida fue Franco Navarro. Arranca el partido y, Julián Camino (Argentina), que no solía jugar, va y lo rompe al peruano. Eso vino de arriba, eso vino de Bilardo”, recordó.

Tras ello, vieron las imágenes de aquel partido entre peruanos y argentinos. “Julián Camino fue a reventarlo a Franco Navarro. Y el árbitro solo le sacó amarilla. Eso era roja, cárcel y repudio público. ¡Miren eso! ¡Yo no puedo creer! Todo eso era de Bilardo. Él también era el antifútbol ”, apuntó.

“Después, me da risa Bilardo. Le celebro el ingenio y la espontaneidad. Me encanta cómo se volvió periodista y comentarista... todo lo que quieras. Pero no puedo evitar verlo y remitirme a algo igual a la trampa”, cerró Pedro García.

SEGUIR LEYENDO: