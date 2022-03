Pedro Castillo: ministro de Educación se muestra en contra del adelanto de elecciones

La existencia de un proyecto de ley que plantea el adelanto de elecciones generales ha sido una sorpresa tanto para integrantes de la oposición como integrantes del gabinete. El anuncio que supuestamente iba a hacerlo el presidente Pedro Castillo, fue realizado por el premier Aníbal Torres tras la presentación del mandatario ante el pleno del Congreso. Por su parte, el titular de Educación, Rosendo Serna, mostró su rechazo ante la posibilidad de convocar a nuevas elecciones a menos de un año de haber asumido el poder el actual gobierno.

“Considero que hay que consolidar la democracia y consolidar la democracia significa el respeto al voto popular también. Hay que cumplir los periodos, hay que dejar gobernar. Un aspecto fundamental es que hay que saber convivir. Es un gran problema cuando la situación de convivencia política te lleva a extremos”, dijo en conversación con Canal N.

Sobre las autoridades elegidas en las elecciones generales del año pasado, consideró que debe respetarse la decisión que quedó plasmada en las urnas. “Un Gobierno o un partido político que llega al Gobierno vía elecciones lo menos que hay que hacer es respetar y los contrincantes tienen que respetar ese proceso”, agregó.

El ministro de Educación, Rosendo Serna, en la reunión intergubernamental con representantes de los Gobiernos regionales. | Foto: MINEDU

El ministro de Educación es consciente de las fricciones que se han formado entre los poderes del Estado, pero calificó estas como producto de la inmadurez por parte de quienes representan a la población. “Que la situación de la discusión, incluso de la cosmovisión política no debe afectar la situación del desarrollo de la institucionalidad, de la gobernabilidad. Entonces, creo que hay que tener madurez política. Lo que estamos viendo es en algunas expresiones falta de madurez”, aseveró.

DESCOORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES

Serna no ha sido el único integrante del Ejecutivo que se ha referido al anuncio hecho por el premier Aníbal Torres. La vicepresidenta de la república y ministra de Desarrollo e Inclusión Social también se pronunció sobre la posible medida. En su caso, resaltó que no estaba enterada de la propuesta que finalmente no fue anunciada ante el pleno por el presidente Pedro Castillo.

“El mensaje que el presidente dio ayer fue el que se aprobó en Consejo de Ministros. En todo caso no estaba enterada de ese punto final [adelanto de elecciones] porque eso no nos han puesto en conocimiento”, dijo Boluarte ante la prensa.

Dina Boluarte desconocía la existencia del proyecto de ley de adelanto de elecciones

“ Seguramente haya sido algo que el primer ministro lo haya conversado con el presidente, pero lo que nosotros hemos aprobado es lo que ayer el presidente lo ha dicho en el Congreso a todo el pueblo peruano ”, agregó la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) confirmado que el resto de gabinete tampoco estaba enterado de la propuesta que no llegó a ser planteada.

A pesar de tratarse de una nueva muestra de descoordinación entre integrantes del Ejecutivo, la ministra Boluarte no se mostró en contra de adelantar las elecciones que buscarían elegir a un nuevo presidente, vicepresidentes y congresistas. Para ella se trata de “una probabilidad dentro del marco legal”.

“Él me manifestó: ‘Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe, es necesario y puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdos para afrontar los grandes problemas que tiene el país’. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad”, fueron las palabras con las que el premier Aníbal Torres sorprendió a quienes trabajan consigo y a quienes estaban en el Congreso pocas horas después de finalizado el discurso de Pedro Castillo.

