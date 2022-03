Ley del niño por nacer: Qué es y por qué perjudica a miles de víctimas abusadas sexualmente

(Gustavo Gavotti)

En el Perú 5 mil 260 niñas han sido obligadas a ser madres en los ultimos 3 años. Según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa), entre el año 2015 y 2019, se registraron más de 5 mil recién nacidos cuyas no cumplían ni los 14 años. Incluso, dicho padrón incluye a niñas menores de 10 años.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en el año 2020, reportó que 1 155 niñas entre 11 y 14 años dieron a luz producto de una violación sexual.

Pese a esto, cada 25 de marzo desde el 2002 se define como fecha conmemorativa el Día del niño por nacer, a partir de la promulgación de la Ley N° 27654, la cual fue aprobada ese mismo año, con el propósito de proteger la vida desde el vientre materno y el reconocimiento de los derechos del no nacido, olvidándose de esta problemática que afecta grandemente al país.

El último miércoles, el Congreso aprobó la moción que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del “Día del Niño por Nacer” como una manera urgente y prioritaria.

“Pleno del Congreso aprobó con 77 votos a favor la Moción 1992 de mi autoría que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del “Día del Niño por Nacer” , entendiéndose por ‘Niño por nacer’ a todo ser humano desde el momento de su concepción”, escribió el impulsor del proyecto, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular.

Ante esto, diversas mujeres de nuestra política se han pronunciado en contra de esta moción, ya que, las alarmantes cifras ponen sobre la palestra una realidad que no se puede tapar con un dedo, y es que miles de niñas abusadas sexualmente son obligadas a dar a luz.

La ex premier se mostró en contra de esta medida, ya que menciona que “dándole la espalda al derecho a decidir de mujeres y niñas”.

“En el 2020, 1179 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz producto de violaciones. Estas cifras aumentaron en la pandemia, según la Defensoría. Hoy, el Congreso aprueba una moción para declarar el “día del niño por nacer”, dándole la espalda al derecho a decidir de mujeres y niñas”, señaló.

A su turno, La ex congresista, Rocío Silva Santiesteban, tildó a esta nueva medida como un “retraso”.

“Hoy ha sido un día de retrocesos de los de de las mujeres en el Perú. Luego de que el Ministro de Salud le pasó la grosera franela a Aguinaga y ahora que se ha aprobado la ley declarativa del niño por nacer. ¡En lugar de luchar por las niñas violadas y con embarazos forzados!”, dijo.

EMBARAZO FORZADO EN NIÑAS

Infobae Perú conversó con Ayesha Dávila, comunicadora social y especialista en género, para darnos su apreciación sobre este tema que se ha debatido en el Congreso de la República y el cual ha abierto grandes controversias.

“Lo que ha sucedido este miércoles en el congreso es realmente preocupante. Es bastante clara la posición que tiene el parlamento que llega a legislar en favor a sus propias creencias religiosas y también sobre sus condiciones morales, no como realmente debería ser en necesidad de la sociedad del pueblo, sino para sus intereses muy particulares. Esto es preocupante porque entonces nos encontramos de cara a un congreso que no responde a las necesidades de la población, sino a imponer sus creencias religiosas”, expresó.

“Esto que se está viendo y que está haciendo el congreso es prácticamente normalizar el embarazo forzado que se ejercen contra las niñas en situaciones de violencia sexual. La Defensoría del pueblo en el año 2020, reportó que 1 155 niñas entre 11 y 14 años, dieron a luz producto de una violación sexual. Ante esto, el congreso qué está haciendo, por el contrario está normalizando, despreocupándose por estas cifras y propone un día para celebrar al niño no nacido. Es alarmante también porque no ponen como urgencia ni como prioridad la situación que atraviesan niños y niñas que ya nacieron. Hay muchos de ellos en nuestro país que se encuentran en situación de abandono y vulnerabilidad. Sin embargo, el congreso no está haciendo ni legislando nada en favor a esta problemática, sino que se está priorizando en posicionar sus posturas religiosas”, agregó.

Por otro lado, también conversó con nosotros, Andrea Pardo, integrante del área de comunicación de la ONG Manuela Ramos, quien también se pronunció por esta moción aprobada por 77 congresistas del Perú.

“Con esta moción lo que está haciendo el congreso es atacar los derechos que como mujeres hemos conseguido y los que podamos intentar conquistar. Es realmente preocupante que haya 77 congresistas en el parlamento que estén a favor de una moción que no tiene tanta importancia dada la situación actual de violencia contra la mujer”, expresó.

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN PERÚ

Pese a que en nuestro país existe el aborto terapéutico, hay miles de mujeres que son negadas a usar este derecho, sabiendo que su vida está en peligro.

“Tenemos una ley que de cierta manera avala el aborto terapéutico, siempre y cuando la madre esté en peligro y bajo ese argumento es el que nosotras utilizamos cuando una niña es violentada sexualmente está forzada a ser madre. A pesar que tenemos vigente esa ley, tenemos que hacer presión porque no se cumple. Hay muchos operadores de salud que de acuerdo a sus creencias religiosas -qué no deberían entrar para la aplicación de una ley- intentan que esto no se cumpla, entonces estamos en una continua lucha para que esta ley se cumpla”, sostuvo Andrea Pardo.

“Estamos en un país muy conservador en donde los congresistas están ajenos totalmente a la realidad que vivimos las mujeres, pese a las grandes cifras de violencia qué se registra día a día. Las cifras son alarmantes y entre ellas destacan la violencia sexual contra niñas, contra adolescentes, contra mujeres adultas y sinceramente no les interesa legislar en ese sentido”, agregó.

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO DE LEY 954?

La integrante de la ONG Manuela Ramos nos da una proximidad sobre este proyecto de ley que ante esta nueva propuesta del congreso pondría en riesgo el derecho a las mujeres de decidir sobre su cuerpo.

“Hay un proyecto de ley 954 que es el proyecto que está intentando que se debata, esta iniciativa de la congresista Ruth Luque, propone que al menos se apruebe el aborto en casos de violación. Sin embargo, se quiere levantar una ley para proteger al no nacido aprobada por 77 votos. Ante esto, ni siquiera podemos pensar que la ley que queremos levantar para que -por lo menos- a las mujeres que han sido violentadas sexualmente se les dé el derecho de decidir sobres si continúa o no con el embarazo”, precisó.

