Acertijo visual: encuentra las cuatro orugas y descubre lo que necesitas para triunfar en el amor

Aquí te presentamos la ilustración de las cuatro orugas escondidas que debes localizar en el campo de campanillas de invierno. | Crédito: Dudolf / dailymail.co.uk.

Los tests virales son los que permiten a los usuarios encontrar respuestas a las incógnitas sobre sus situaciones diarias. Por ejemplo, en el amor, ese sentimiento en donde poco han logrado triunfar y un grupo decide buscar respuestas ante el fracaso por esa persona en quien no puedes conquistar o solo te ve como un amigo/hermano. Cuidado que debes estar cometiendo errores que el siguiente test resolverá.

Se trata de una ilustración en donde hay un campo verdoso con unos animales que parecen ositos. Sin embargo, lo que debes hallar son orugas que están esparcidas por la pieza gráfica en donde muy pocos han logrado superar con perfección el test. Son cuatro orugas entre las campanillas de invierno que debes buscar para responder al fracaso de tu vida amorosa.

No es sencillo, pero la idea es que pongas a prueba tus habilidades cognitivas con el fin de destacar con otras personas en tu próxima experiencia amorosa. Dudolf trae la siguiente imagen ¿Crees poder resolverlo? Si lo encuentras, felicitaciones. En caso llegues al fracaso (otra vez), líneas abajo tendrá la solución sencilla para que tengas más paciencia y con cautela, encontrar los insectos. Buena suerte.

RESPUESTA

Significa que no estás siendo sincero o sincera contigo. Debes darte cuenta que si no es recíproco tienes que abandonar ese sentimiento aunque cueste días o semanas. Es bueno dejar las cosas en claro para evitar malas interpretaciones y busques el verdadero amor. Recuerda que el inicio de un gusto sucede de forma espontánea pero no es imposible. Fíjate bien en tus metas y proyéctate a futuro que tipo de relación estás buscando. La experiencia debes tener ese valor. Buenas vibras.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO

¿Fue difícil? ¿Lograste hacerlo sin ayuda? ¿Te quedaste mudo? No hay problema ya que te mostramos la solución del test visual. Las orugas estaban bien escondidas para que pasen desapercibidas por las personas que participaron en el test. La mayoría se encuentra en el centro de la imagen, una a la derecha y la cuarta a la izquierda superior del gráfico.

Sin más preámbulos, ponte a prueba en nuevos retos psicológicos que pueden entretenidos para ti de cara a los próximos días en donde buscarás un poco de paz ante la desolación. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que se entretengan con sus habilidades cognitivas.

Si no pudiste encontrar la serpiente escondida, no te preocupes que aquí te damos la respuesta: los cuadros resaltan la ubicación de las orugas en el fondo oscurecido. | Crédito: Dudolf / dailymail.co.uk.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

