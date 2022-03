Test de personalidad: la taza que más te gusta responderá a cuál es el superpoder que resalta en ti

Test visual tazas de café. Foto: Pinterest.

Retos virales para que las personas conozcan secretos en sus personalidades , detalles para que sepan porqué actúan de cierta manera con su entorno, son lo que genera viralización en las redes sociales. Por ello, esta es una nueva ocasión para conocer tu superpoder con los demás, eso que destaca sobre los otros.

Lo que debes hacer es observar la siguiente imagen donde hay seis tipos de tazas. Cada una con diferente figura geométrica, señales en cómo sale el humo de calor en cada taza, detalles que uno deberá determinar cuál es la más atractiva. Por eso, en el siguiente test viral elige una de ellas para responder a cuál es tu superpoder.

Debes decidir de forma concreta para que conozcas esos argumentos que pueden darte una grata sorpresa o llevarte a la reflexión sobre lo que estás construyendo como persona. Entiende bien tu entorno y sigue adelante ya que líneas abajo tendrás las respuestas a cada taza. Sin embargo, no vale cambiar de opinión después, es una sola decisión. Toma a nota y mucha suerte.

Primera taza

Si escogiste esta taza, significa que eres una persona ambiciosa que salta de éxito en éxito con una facilidad tremenda que causa tanto admiración como celos. En ese sentido, ello es gracias a tu energía casi infinita y a tu motivación demoledora. Incluso en ocasiones has sacrificado amistades para seguir con tus objetivos, pero en general se te aprecia y puede que hasta seas un modelo a seguir. No pierdas ese rumbo que sí se puede considerar superpoder porque no cualquiera lo adquiere.

Segunda taza

Eres una persona muy creativa y atípica. Detalle no menor a la hora del trabajo en equipo. Lo que mejor destacas es que sabes encontrar las soluciones más inesperadas que prácticamente nadie ha pensado. Sin embargo, a veces tus ideas son tan descabelladas que no eres adecuadamente comprendido y buscas cualquier forma en dar explicaciones. Pero, cuando aciertas, acabas convertido en el visionario, el profeta, de tu grupo de amigos más cercano. Contactos sirven, pero tu desempeño es lo más valioso.

Tercera taza

Con esta taza, define en que eres una persona con una memoria envidiable que recuerda todo tipo de detalles, experiencias y datos del pasado. En ese sentido, quizás algún amigo te llame la Wikipedia humana por la información que tienes. A veces eso implica que te dejas atrapar por la nostalgia. Sin embargo, una vez superas ese trance, sabes cómo aprovechar lo que viviste en el pasado para llegar a un futuro mejor. Tómalo como experiencia.

Cuarta taza

Eres una persona apacible, tranquila, que se toma su tiempo para hacer las cosas y a la que no le gusta que la metan prisa. No toleras el trabajo bajo presión porque necesitas tu tiempo de reflexión. Por otro lado, sabes cómo calmarte y, lo más importante: sabes cómo calmar a los demás. A veces sí que te convendría acelerar el ritmo, pero en general prefieres vivir la vida poco a poco, sorbo a sorbo, paso a paso para ir seguro.

Quinta taza

Eres una persona lo más honesta, clara y transparente posible. A veces eso ha significado meterte en problemas, ya que no a todo el mundo le gusta la sinceridad, pero este poder tuyo te ha ayudado a empatizar y a conectar con muchas personas. El ser humano anhela sobre todo ser comprendido, y ahí es dónde entras tú.

Sexta taza

Eres una persona energética y positiva. Quizás no te das cuenta, pero eres la taza de café para muchos de los que te rodean: con solo estar a tu lado enseguida se ponen las pilas y actúan. Algunas personas no aguantan este ritmo por mucho tiempo, pero estás demasiado ocupado disfrutando de todos los momentos como para darte cuenta de ello. Atrévete y sigue creciendo.

