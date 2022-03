Receta TikTok: Aprende a preparar un postre fit con sólo 3 ingredientes

Anímate a preparar esta versión fit de Delicia de Mango

A pesar de estar a mitad de marzo el calor del verano no parece ir a ningún lado, por lo contrario se siente un aumento. Para calmar estas tardes sofocantes que mejor que un postre refrescante que no sólo nos quite el antojo de dulce que a veces tenemos, sino también que nos nutra.

La cuenta de TikTok A Todo Comer (@atodocomer) suele compartir tips de lugares buenos para visitar o también algunas recetas sencillas como para que a cualquier persona que lo vea y le provoque hacerlo lo pueda lograr sin pierde, sobretodo si no tienes nada de experiencia en la cocina.

En esta ocasión la cuenta enfocada en gastronomía decidió compartir una fácil receta para que todos puedan preparar un postre fit con solo tres ingredientes para refrescarse del calor del verano comiendo algo delicioso y sin preocuparse por romper la dieta o ingerir cosas con químicos innecesarios.

Si quieres aprender a preparar un postre fit llamado Delicia de Mango, continúa leyendo la siguiente nota porque te traemos la receta y el video para que lo hagas desde la comodidad de tu cocina si te animas a prepararlo.

INGREDIENTES

-Pulpa de mango

-Yogurt griego

-Miel

-Mango picado en trozos (opcional)

-Fresa picadas (opcional para decorar)

-Blueberries (opcional para decorar)

PREPARACIÓN

1.El primer paso será tener todos nuestros ingredientes listos y preparados para usarlos. Una vez tengamos todo mezclaremos la pulpa de mango, el yogurt griego y la miel hasta que se integren perfectamente.

2. Una vez que todo esté integrado y se vea de un color uniforme, agregaremos los trozos de mango si queremos que nuestro postre fit tenga más textura.

3. Cuando esté todo bien mezclado lo verteremos en un recipiente que resiste el frío y lo llevaremos a la congeladora por un promedio de 5 a 6 horas.

4. Una vez que pase el tiempo eso es todo, la delicia de mango ya está lista para disfrutar y compartir. Si deseas puede agregarle un poco de fruta picada como fresas o blueberries para decorar y también mezclar más sabores.

PROPIEDADES DEL MANGO

El mango, y las frutas en general, tienen beneficios nutricionales importantes, por ejemplo, son antioxidantes, por lo que sus compuestos neutralizan a los radicales libres que son los culpables del cáncer y otras enfermedades más. Por lo que incorporar una porción de frutas a nuestra alimentación siempre será bueno

Además de esto el mango tiene propiedades que ayudan a mantener y mejorar diferentes aspectos de nuestra salud si lo consumimos con regularidad:

-Controla el colesterol: gracias a sus altos niveles en fibra, vitamina C y pectina, el mango ayuda a reducir el colesterol malo y regula los niveles de azúcar en la sangra a pesar de ser una de las frutas que se considera como dulce.

-Mejora la vista: el mango contiene una gran cantidad de vitamina A, por lo que una taza de mango proporciona aproximadamente el 25% de la dosis diaria de vitamina A que debe consumir una persona para mantener una buena salud ocular.

-Regula la digestión: la fibra contribuye a regular digestión y mejorar el tránsito intestinal, mientras que las enzimas ayudan a descomponer las proteínas.

-Fortalece el sistema inmune: gracias a su alto contenido en vitaminas A y C, esta es una de las frutas que contribuye al fortalecimiento de la salud.

-Es afrodisiaco: esta fruta también es conocida para ayudar a aumentar el apetito y deseo sexual. Además, su alto aporte de vitamina E regula las hormonas sexuales en hombres y mujeres.

