Perú vs. Uruguay: Fabián Carini, elogió a la ‘bicolor’ con énfasis en Gianluca Lapadula y Pedro Gallese

La selección peruana jugará ante su similar de Uruguay el jueves 24 de marzo en un partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El envión a nivel de resultados que consiguió la ‘bicolor’ le permitió meterse en la lucha por un cupo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Fabián Carini, exarquero ‘charrúa’, habló sobre este partido, elogiando el juego del elenco nacional.

“Este partido puede cambiar muchas cosas, el futuro de las selección, del entrenador, futbolista. Será complicado, ya que Perú tiene una buena selección, tienen un entrenador que lleva buen tiempo trabajando . Está acostumbrado a lidiar con este tipo de emociones, situaciones. Yo pensé que Tabárez iba a seguir después del Mundial, pero tomaron esa decisión. Ahora que vino Diego Alonso, que lo conozco, es una persona muy preparada, estudiosa, y sorteó dos partidos difíciles ante Paraguay y Venezuela. Ganar les ha dado confianza, pero está por jugarse un partido especial, con Perú, en el Centenario”, comentó el exfutbolista en una entrevista para el diario ‘Depor’.

Del mismo modo, aseguró que Ricardo Gareca tiene al mando a un equipo peligroso y capaz de incomodar a cualquier rival con el balón. “ Perú es una de esas selecciones que si le das la pelota y te descuidas, te pinta la cara en cualquier momento ”, añadió el que fuera mundialista con Uruguay en Corea-Japón 2002.

Efectivamente, el ‘Tigre’ ha logrado recuperar la esencia del balompié nacional. Desde su llegada el 2015, supo encontrar un equipo que juegue bien con el balón como en sus inicios, aunque con la flexibilidad táctica que se requiere en la actualidad, convirtiendo a la selección peruana en un equipo difícil de vencer para cualquier rival.

ELOGIOS A PEDRO GALLESE

Por otro lado, se refirió al rendimiento de Pedro Gallese, arquero titular de la ‘bicolor’ hace varios años y, sobre todo, una de las figuras del equipo. “Lo he visto en Copa América, en Eliminatorias, es un arquero que da garantías. Cuando me preguntan por los arqueros sudamericanos, siempre digo que tenemos buenos porteros, de exportación. En mi época era muy difícil ir a Europa. Hoy en día, el mercado está más abierto. Gallese es un arquero de experiencia, conoce el puesto, conoce jugar en presión ”, señaló.

ATENTO CON GIANLUCA LAPADULA

Asimismo, Carini reconoció que uno de los jugadores que ‘La Celeste’ deberá vigilar con atención es Gianluca Lapadula, pues tiene un perfil de cazador y que estará atento para anotar. “Me parece un delantero interesante, lo vi en la Copa América 2021. Es un jugador con experiencia, el jugar en Europa te da otro roce, otra maña. Es uno de esos jugadores que uno no se puede descuidar, siempre está esperando su oportunidad. Son de esos jugadores que uno siempre quiere en su equipo. No baja la cabeza, siempre motiva a sus compañeros, es un jugador de experiencia. Me parece que Uruguay debe estar muy concentrado por él, pero también de todo el equipo. Una individualidad sí te puede ganar, pero el colectivo te puede llevar adelante. Perú tiene muchas armas, tiene una gran selección”, sostuvo.

Tanto el ‘Pulpo’ como ‘Lapa’ se han establecido como titulares indiscutibles en el cuadro nacional. El primero es una muralla y siempre ha respondido a la altura, salvando su arco en más de una ocasión. Por su parte, el delantero demostró su categoría en los 18 partidos que jugó con Perú, en los que anotó en 6 ocasiones y brindó 2 asistencias.

POLÉMICA POR PRECIO DE ENTRADAS

Finalmente, el exarquero de la Juventus, el Inter de Milán, entre otros grandes equipos, no dejó de lado el polémico tema del excesivo precio de las entradas para los hinchas peruanos. “ Me pareció exagerado, son 300 dólares. No soy dirigente, pero a mí me parece un disparate. Obviamente, tendría que ver para qué fue. Me parece que el precio está fuera de lugar. Además, el estadio estará lleno y se escuchará más el aliento uruguayo”, declaró.

