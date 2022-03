SAFAP culpa a Carlos Stein por las amenazas con armas de fuego en contra de su plantel

Carlos Stein no atraviesa un buen momento futbolístico y recibió amenazas de delincuentes.

SAFAP emitió un comunicado después de los sucesos que pasaron en el entrenamiento de Carlos Stein. La institución salió en defensa de los jugadores y a su vez responsabilizó al club por no brindarles la seguridad necesaria. Asimismo, pidió a las autoridades a cumplir con su labor.

“Carlos Stein no está garantizando la seguridad de sus jugadores. Los hechos del dia de hoy (amenazas de delicuentes armados) son condenables e inaceptables. Corresponde al club garantizar la seguridad de sus trabajadores, a la Policía Nacional, investigar, identificar y sancionar a los autores del hecho”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

“(...) A la SUNAFIL, aplicar los controles y sanciones correspondientes desde lo laboral y a la FPF, hacer cumplir los protocolos y reglamentos que rigen el torneo Liga 1 actualmente”, finalizó.

“En horas de la mañana, los jugadores asistieron a los entrenamientos, pero vieron que las puertas de acceso al lugar donde entrenan estaban abiertas y no había nadie. De un momento a otro, se acercó un grupo de personas que se decían hinchas de Carlos Stein a punta de pistola, insultándolos, exigiendo resultados”, fue lo que contó el asesor legal de SAFAP a Ovación.

Asimismo, Jhonny Baldovino manifestó que después de lo ocurrido, el club obligó a la plantilla a entrenar porque sino se verían afectados a nivel ecónomico. Por último, se mostró sorprendido porque esto no suele pasar en equipos de provincia.

“El club está en la obligación a brindar la seguridad a los jugadores. No se puede aceptar como excusa que se metieron los hinchas. A pesar de toda la situación, se les dijo a los jugadores que tenían que entrenar o se les descontaría el día. Es algo que no sorprende en este tipo de instituciones. Es raro que suceda está situación, más aún cuando vemos que no es un equipo con gran arraigo popular”, sostuvo.

