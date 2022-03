Horóscopo Chino: estos son los signos con la personalidad más fuerte (Foto: Captura iStock)

En el mundo existen diferentes tipos de personalidad y dentro de ellas está la personalidad fuerte, es decir aquellas que cuando llegan a un lugar se hacen notar. El horóscopo chino nos revela eso y a continuación te lo mostramos.

- Tigre | Fecha de nacimiento: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Este es un animal presente en la cultura china y es conocido como el rey de todas las bestias, son muy fuertes mentalmente y tienen la facilidad de dirigir a otras personas de la mejor manera , aunque a veces puedan llegar a ser muy autoritarios. Estos son los motivos por los que tienden a crecer rápidamente en cualquier trabajo y tienen éxito en cualquier proyecto o emprendimiento.

- Caballo | Fecha de nacimiento: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Es un signo muy valiente y puede levantarse en los peores momentos y salir adelante, aprender de sus errores, corrigiéndolos y llevando a cabo sus planes de formas distintas. Los representados por este animal no tienen cosas imposibles, y es esto lo que les permite superar hasta la barrera más compleja.

- Dragón | Fecha de nacimiento: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Es uno de los animales más representativos de la cultura china y la sabiduría y la gallardía, son sus características principales. El miedo no es parte de la personalidad de este signo, razón por la cual, no dudan en enfrentarse a cualquier reto, poniendo en práctica su liderazgo y su valentía. Son muchas las personas que no dudan en depositar toda su confianza en este animal, ya que saben que estarán bien representadas.

- Conejo | Fecha de nacimiento: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Es ell último animal del Horóscopo Chino. El conejo suele sorprender a muchos que creen que por ser noble es débil, lo cual es completamente falso. Además de poderoso, puede llegar a ser muy dominante y sabe demostrar su jerarquía cuando se trata de trabajar con un grupo grande de individuos, pero de modo positivo; además, quienes lo rodean lo admiran por la fortaleza que siempre deja en evidencia.

MÁS DEL HORÓSCOPO CHINO

Teniendo como líder de nuestro destino al Tigre de Agua, este año que recién comienza nos pondrá una serie de pruebas en el camino para demostrar nuestra valentía, fortaleza y facilidad de resolver los problemas que, por más que parezcan que no tienen solución, si reflexionamos y valoramos nuestras capacidades, podemos hacer cambios radicales y significantes en nuestras vidas.

Para entenderlo debes de conocer algunos elementos claves que utilizan los astrólogos chinos y así dar en el clavo respecto en diversos aspectos, tales como la personalidad, fortuna y compatibilidad.

Está compuesto por 12 “Ramas Terrenales” (Dì Zhī). Estas ramas fijan el horario según la hora solar y son: chén, sì, wǔ, wèi, shēn, hài, zi, yǒu, xū, chǒu, yín, mǎo.

El Yin Yang también está presente y es asignado al animal que corresponda.

Diez Tallos Celestiales (tiān gān) estas se unen con las Ramas Terrestres para un ciclo de 60 años y son: jiǎ, yǐ, jǐ, gēng, bǐng, ding, wù, xīn, rén , guǐ.

Los elementos fijos son cinco en total y son: agua (shuǐ), madera (mù), fuego (huǒ), tierra (tǔ) y metal (jīn).

El análisis de todos y el toque final del elemento es lo que hará saber la compatibilidad entre los animales del zodiaco chino.

SEGUIR LEYENDO