Año Nuevo Chino 2022: ¿Cómo influirá este año en ti?

Muchas veces creemos que el horóscopo clásico es similar al horóscopo chino, y sí tienen mucha similitud, entre ellas los elementos que lo rigen y son el agua, madera, fuego, tierra y metal, pero también tienen un gran diferencial. Si quieres conocer cómo influirá este año en ti, te mostramos los detalles a continuación .

Toma en cuenta que a diferencia del horóscopo tradicional donde sabemos que los signos son Aries, Leo, Escorpio y más, en el horóscopo chino, las personas deben de guiarse por su año de nacimiento, ya que los signos se convierten en animales y solo existen 12 que rigen el zodiaco chino.

Es por ello que a continuación te mostramos los signos con los años de nacimiento y la influencia que tendrá el Año del Tigre en ti.

Rata - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

El año del Tigre promete ser un año mucho más estable, especialmente en comparación con el anterior. Las transiciones más suaves están más adelante, causando menos preocupación y estrés. Concéntrese en mantener una dieta balanceada, así como un regimiento de acondicionamiento físico consistente y fortalecedor. Si lo hace, le ayudará a llevar una vida productiva, saludable y feliz, así como a aumentar su eficiencia en el trabajo sin asumir demasiada tensión. Si es posible, tómese el tiempo para viajar y construya sus círculos sociales. Se sorprenderá de dónde, cuándo y quién vendrá a ayudarlo en su hora de necesidad.

Buey – 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Las fortunas aumentarán constantemente para ti este año. Muchos prospectos se te presentarán, así como también, habrá un sentido general positivo de desarrollo en muchos aspectos de tu vida. Solo recuerda no apresurar las cosas. Sé realista, humilde y diligente. No se deben tomar decisiones precipitadas este año, ya que eso puede alterar las cosas, creando obstáculos innecesarios para la paz y el éxito. Los bueyes solteros tienen más posibilidades de encontrar el amor este año, mientras que los que están en pareja podrían considerar llevar su relación a la siguiente fase.

Tigre – 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Sí, Tiger, este es técnicamente tu año. Sin embargo, es importante no mantener altas expectativas, ya que es posible que las cosas no siempre salgan como las planeas. Sin embargo, cuanto más abandones la necesidad de controlar, más suerte encontrarás en lugares inesperados. Por lo tanto, simplemente esté presente y viva el momento. Sin embargo, existe la posibilidad de que las empresas de alto riesgo produzcan grandes recompensas, así que cuando su intuición se sienta correcta, dé el salto y vuele alto. Las posibilidades de que los solteros encuentren el amor son altas, y para muchos, puede haber una probabilidad de que suenen las campanas de boda.

Conejo - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Deja ir todos los sentimientos de culpa y vergüenza, querido Conejo. Este es el año para liberar todo el equipaje del pasado y hacer una transición sin problemas a un nuevo mundo de posibilidades. Se abren nuevas puertas en los ámbitos de la carrera, especialmente para aquellos en campos creativos, y hay posibilidades de un posible ascenso en asuntos financieros llenos de oportunidades de crecimiento inesperadas. Muchos creen que este es un año de suerte en el amor por los Conejos. Algunos incluso podrían tener algunas aventuras breves aquí y allá también. Sólo asegúrese de no ceder a la tentación con demasiada facilidad.

Dragón - 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Este es un año poderoso para el crecimiento, especialmente en su carrera. Incluso aquellos que son ‘trabajadores autónomos’ podrán obtener muchos trabajos nuevos, y tal vez incluso recaudar sustancialmente sus honorarios. Sin embargo, presta atención a tus palabras y tus acciones, porque un ego poderoso puede conducir a la caída de un rey poderoso. Sea lo suficientemente valiente como para expresar su amor por las personas en su vida , especialmente aquellas que desea atraer. Los amigos y seres queridos siempre estarán listos y dispuestos a echarte una mano cuando lo necesites. Asegúrese de expresar gratitud.

Serpiente - 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Este es un año donde la precaución es clave. Es importante ser paciente en tiempos de crisis, ya que eso lo ayudará a encontrar soluciones más rápido, lo que le permitirá superarlas sin problemas. Respeta a las mujeres en tu vida, especialmente a tus familiares y colegas. Serán tus mayores aliados y siempre te apoyarán. Cuando seas capaz de deshacerte de la vieja piel del pasado, abrirás espacio para que entre un nuevo amor y llenes tu mundo de alegría. Quienes están en una relación deben aprender a perdonar y comenzar de nuevo con respeto mutuo.

Caballo – 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Lento y constante gana la carrera. Por lo tanto, en lugar de galopar rápido, es mejor que tome un trote suave hacia un ascenso constante en su carrera y el éxito general. Así durará más. No tenga miedo de hacer cambios audaces, pero recuerde, no se apresure: tómese su tiempo para evaluar las situaciones y las oportunidades disponibles. Este es un año para concentrarse en su crecimiento y expansión. Por lo tanto, aquellos que son solteros pueden tener que priorizar su carrera sobre su vida personal. Sin embargo, caballos acoplados, asegúrese de no descuidar a su compañero. Son tu amuleto de la suerte.

Ovejas – 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Este promete ser un año más suave que antes. Sin embargo, es esencial que muestres tus talentos y habilidades en todo lo que emprendas. Es importante que quienes te rodean conozcan tu brillantez, pero la única forma en que podrán hacerlo es si la exhibes. La modestia puede ser una poderosa virtud, pero este no es el año para vivirla. Si lo tienes, haz alarde de ello. Podría terminar brindando oportunidades inesperadas para conocer y atraer posibles intereses amorosos si es soltero. Solo asegúrate de tomarlo demasiado lento en lugar de apresurarte.

Mono - 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Este es un año para esperar lo inesperado. Eso no es necesariamente algo malo, pero es importante recordar que el diablo está en los detalles, especialmente en aquellos que pasas por alto. Por lo tanto, asegúrese de leer y releer la letra pequeña, literal y metafóricamente. No permita que las cosas triviales se intensifiquen, especialmente en su vida personal. Las palabras, aunque son más livianas que el aire, pueden golpear más fuerte que una roca, especialmente cuando se lanzan sin cuidado en el calor del momento. Lleve un registro de sus finanzas e inversiones, y asegúrese de que todas sus cuentas estén en orden.

Gallo – 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tu mantra para el año 2022 es Carpe Diem: ¡aprovecha el día! Aprovecha todas y cada una de las oportunidades que se te presenten. No tenga miedo de tomar grandes riesgos y dar grandes saltos de fe, ya que serán recompensados de maneras que ni siquiera puede imaginar. Solo asegúrate de usar un ‘casco’ mientras lo haces. ¡La seguridad primero, después de todo! Solo recuerda que tu corazón es tierno y, por lo tanto, sé amable con él. Asegúrate de ser bueno contigo mismo todos los días y te sorprenderá cómo ‘El Universo’ te recompensa por hacerlo.

Perro – 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Este es un poderoso año de inspiración. Aquellos de ustedes en campos creativos tal vez crearán obras que muchos pueden considerar obras maestras que serán apreciadas no solo por sus compañeros, sino que incluso sus enemigos los aplaudirán a regañadientes. Sin embargo, mientras esté atrapado en este giro inspirador, asegúrese de tener cuidado con sus finanzas e inversiones , y evite hacer algo demasiado arriesgado. El arte de ahorrar recorrerá un largo camino este año.

Cerdo - 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Este es un año de aprendizaje para ti. En un sentido literal, este es un momento maravilloso para continuar con su educación, o tal vez incluso embarcarse en la actualización de sus conjuntos de habilidades existentes o tal vez incluso aprender uno nuevo que es completamente ajeno a usted. Si lo hace, tendrá increíbles beneficios a largo plazo en los próximos años. También es un momento importante para aprender más sobre ti mismo. Cuanto más tiempo pase tratando de entenderse a sí mismo, especialmente los aspectos “más oscuros” de su psique, más podrá formar mejores conexiones en su vida profesional y personal.

