Pedro Castillo presentó demanda de hábeas corpus para declarar nula admisión de denuncia por traición a la patria

Abogado de Pedro Castillo presentó hábeas corpus para declarar nula admisión de denuncia por traición a la patria. Foto: Andina

El abogado del presidente Pedro Castillo presentó una demanda de hábeas corpus para declarar nulo el acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República que admitió una denuncia constitucional contra el mandatario por supuesta traición a la patria.

La demanda, promovida por el abogado Eduardo Pachas, es “por presunta vulneración del derecho a la libertad individual”, al debido proceso, a los principios de legalidad e inaplicabilidad de la ley penal, así como por la vulneración a la presunción de inocencia y a la libertad de conciencia.

Con el hábeas corpus, se busca declarar nulo el acuerdo de la referida subcomisión, del pasado 28 de febrero, que admitió denuncia constitucional por supuesta traición a la patria. Además, se plantea ordenar el archivo definitivo de la denuncia por haber atentado contra el debido proceso.

Esta denuncia se presentó a raíz de las declaraciones que Pedro Castillo a finales de enero en la cadena CNN en español cuando se mostró a favor de una salida al mar para Bolivia.

ARGUMENTO DE LA DEFENSA DE CASTILLO

En el documento presentado al juez Juan Fidel Torres Tasso del Noveno Juzgado Constitucional se indica que declarar ante un medio internacional como CNN no significa atentar “contra la integridad de la nación” como establece el delito de traición a la patria. Y agrega que en la misma entrevista el jefe de Estado dujo “no es mi intención” cuando se tocó el tema de la salida al mar de Bolivia.

“Dicho de otra forma, no atentan con el bien jurídico, soberanía nacional, toda vez que no se está dando salida al mar a Bolivia ni tampoco se le está entregando soberanía del mar peruano [...] Señor Juez Constitucional, estas palabras nunca podrían configurar el delito de traición a la patria. Ya que el propio favorecido señalo no es mi intención”, se lee en el hábeas corpus.

También se especificó que Pedro Castillo “no es militar ni policía en actividad, por tanto, no tiene ni puede cometer el delito de traición a la patria por el código de justicia militar”, por lo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República está actuando con la “intención de comprenderlo dentro de los alcances del Código de Justicia Militar Policial” y “ha desviado el procedimiento preestablecido para personal militar y policial, a una persona civil” a a través de una “interpretación prohibida”.

Pedro Castillo sobre darle salida al mar a Bolivia. | Fuente: CNN/Programa Conclusiones

ROSIO TORRES RESPONDIÓ

Rosio Torres, congresista de Alianza para el Progreso (APP) y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, contestó a esta demanda de hábeas corpus, indicando que se basan en el reglamento del Parlamento y que no está para imposiciones del Poder Judicial.

“En este caso la Subcomisión va a decidir si procedemos o no (...) Nosotros lo vamos a seguir de acuerdo a nuestro reglamento. Sobre sus estrategias políticas, nosotros seguimos con el trabajo, nuestro trabajo no se va a enfriar, va a continuar”, sostuvo a RPP Noticias.

“Ahora la denuncia constitucional contra el presidente Castillo está cumpliendo sus plazos, va a pasar a la permanente y de ahí a votación igual y una vez que se aprueba o desaprueba regresa a la Subcomisión para que sea evaluada”, concluyó.

DENUNCIA

El 28 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, aprobando por mayoría el informe de calificación presentado por un grupo de abogados y por la congresista Norma Yarrow (Avanza País).

En total, el subgrupo de trabajo lo aprobó por nueve votos a favor y ocho en contra. Ante el empate de votos, la titular de la subcomisión, Rosío Torres (APP) se expresó a favor.

La denuncia constitucional 219 contra el mandatario se sustenta en la presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución; y por la probable comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y en el artículo 78 (numeral 27), del Código de Justicia Penal Militar.

