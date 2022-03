Cómo preparar un delicioso fettuccine a lo Alfredo - receta sencilla y casera

Fettucini a lo Alfredo, preparación. Foto: Acomer.pe

La receta del día. Ahora con otro estilo de los tallarines para poner a prueba tus habilidades culinarias. Ahora se viene el fettuccine a lo Alfredo, un plato que fue creado en Estados Unidos, originalmente se preparaba solo con mantequilla, con el tiempo fue cambiando hasta ser una pasta bañada en salsa blanca, en nuestro Perú se le agregó el jamón inglés y en algunos casos ajo.

En esa línea, Acomer.pe te presenta una receta práctica para que te salga los tallarines deliciosos y puedan ponerte a prueba en tu situación actual con la comida. Recuerda que debes compartirlo con tus familiares para seguir en línea en los comentarios al recibir. Saca los ingredientes en orden y sigue paso a paso en la preparación del alimento.

INGREDIENTES

- Fettuccine - 250 (gramos)

- Crema de Leche - 1 1/2 (tazas)

- Mantequilla - 3 (cucharadas)

- Nuez Moscada - (al gusto)

- Pimienta - (al gusto)

- Queso Parmesano - (al gusto)

- Sal - (al gusto)

- Jamón Inglés - 100 (gramos)

PREPARACIÓN

- En una olla con agua hirviendo, agregar 2 cucharadas de sal y 250 g. de fettuccine.

- Mover y separar pasta con la ayuda de un tenedor, tapar y cocinar hasta que la pasta quede al dente.

- Colar pasta y reservar en un bowl, agregar una cucharada de mantequilla e integrar, luego reservar.

- Derretir 2 cucharadas de mantequilla, agregar 1 taza y media de crema de leche, calentar hasta romper hervor, agregar nuez moscada y pimienta al gusto.

- Añadir un puñado de queso parmesano, cocinar hasta que la salsa quede un poco espesa, agregar sal al gusto.

- Incorporar la pasta cocida al dente y bañarla con la salsa.

- Por último, agregar 100 gramos de jamón inglés cortado en cuadros, dar un par de vueltas y retirar del fuego.

VIDEO EXPLICATIVO

Como Preparar Fetuccini Alfredo O Fettuccine A Lo Alfredo. Video: Acomer.pe

BENEFICIOS DE LA PASTA

Según La Vanguardia, su alto valor energético lo hacen un alimento idóneo para personas que realizan una alta actividad física. Además, los hidratos son de absorción lenta por lo que la energía se libera poco a poco. Por otro lado, el contenido en fibra de la pasta ayuda a regular el tránsito intestinal y combate problemas de estreñimiento.

No obstante, su alto aporte en gluten hacen que no sea un alimento apto para celíacos, a no ser que se consuma una variedad que no contenga esta sustancia. Incluso con más propiedades se basa en generar una digestión más lenta y fácil, lo que hace que sea menos pesada.

Por otro lado, de acuerdo con Pastas Doria, la pasta contiene hidratos de carbono para que el cuerpo funcione correctamente conocidos como azúcares o glúcidos. Tiene un gran porcentaje de hierro en donde el mineral interviene en procesos orgánico de todo el cuerpo para lo siguiente:

- Ayuda en la formación de los glóbulos rojos.

- Participa en el transporte de oxígeno en la sangre.

- Es un aliado de la concentración y de las funciones cognitivas.

Además, el portal señala que la pasta contiene vitamina A, ácido fólico y zinc. Esto último permite la intervención en la síntesis de ADN, buena cicatrización, entre otros.

