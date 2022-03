BTS: ¿Qué son los fanchants y por qué representan al fandom de los grupos de K-pop?

Conoce los horarios y salas de cine en Perú que proyectarán en Permission to dance on stage de BTS.

Los fans del grupo coreano, BTS, ya no tienen que esperar más, ya que hoy por fin podrán disfrutar del increíble concierto Permission To Dance On Stage live from Seoul. Este mega evento marca la vuelta de los ídolos del kpop a los escenarios luego de la para de eventos que hubo alrededor del mundo debido a la pandemia por COVID-19 que inició hace 2 años. Y aunque dure poco, será un recuerdo inolvidable para el fandom de la banda surcoreana.

Entrando en las ARMY’s es importante conocer cuál es su rol como soporte para los chicos de BTS, tanto para apoyo en sus proyectos como defensa ante los críticos en una época en donde son una de las bandas musicales con gran influencia en el mundo. El detalle también es la presentación de los miembros con las fans, que se les conoce como fanchants, un grito a coro de las ARMY’s que han llamado la atención de curiosos y desconocidos. ¿De qué se trata?.

SIGNIFICADO DE FANCHANTS

Si vas a ver el concierto Permission To Dance On Stage, debes conocer de ello para no pasar incomodidades. Los fanchants son un cántico que crearon los fanáticos o clubs de fans para apoyar a su grupo favorito de k-pop, es decir no son exclusivos de BTS porque cualquiera puede tenerlo (EXO, SNSD, TVXQ, Red Velvet, etc.). Estos son coreados durante las presentaciones de los idols para darles ánimos y mostrarles su apoyo.

Por ejemplo cuando escuchas una presentación de tu grupo favorito en páginas como M-net, verás un grupo de fans apoyando durante el baile con la música. Hay partes en donde realizan coros que siguen la secuencia de la música o en el momento cuando realizan el baile coreográfico o un solo.

Eso son los fanchants, que se ha vuelto popular desde las primeras generaciones de los grupos de K-pop. Un recurso que ha permitido el crecimiento en el mercado, basta ver bailes de Turbo o SES para escuchar los fancharts.

Entrando en el contexto de la película, si eres fan de BTS, debes saber cuál es el de las ARMY. El más popular es uno en el que interpretan los nombres reales de los integrantes de la agrupación y están ordenados de la siguiente manera: “¡Kim Namjoon! ¡Kim Seokjin! ¡Min Yoongi! ¡Jung Hoseok! ¡Park Jimin! ¡Kim Taehyung! ¡Jeon Jungkook! ¡BTS!”

Además, dentro del fandom hay diferentes fanchants, ello de acorde a la canción que vaya a componer el grupo BTS, u otro según cómo se organicen. Por ello, es bueno saber los momentos para realizar los cánticos y siguas la línea de una verdadero fan. En todo caso puedes encontrar en el siguiente enlace los cánticos de la banda.

¿CÓMO VER EL CONCIERTO DE BTS ONLINE?

Aquellos fans de BTS que no pudieron adquirir una entrada para la proyección del concierto en Perú, pueden adquirir uno de los boletos para la transmisión en vivo por medio de Weverse. En las siguientes líneas te vamos a compartir todos los datos para que no te pierdas el espectáculo del grupo Kpop.

Primero debes conocer que hay diferentes precios de acuerdo al tipo de entrada que desees adquirir:

- 4K en una toma + multicam HD para un día (requiere membresía ARMY): 50 dólares aproximadamente.

- HD multicam para un día (requiere membresía ARMY): 41 dólares aproximadamente.

- HD multicam, pase de dos días (requiere membresía ARMY): 75 dólares aproximadamente.

- HD regular (no multicam) para un día: 41 dólares.

- HD regular (no multicam) para dos días: 75 dólares.

